Participe do seminário “Está Chegando o Verão: Mudanças climáticas, urbanização e vulnerabilidades – impactos no curto prazo”

Especialistas e autoridades de áreas complementares discutirão sobre a antecipação de riscos de desastres com as mudanças climáticas e o papel dos seguros na mitigação das vulnerabilidades – No dia 5 de novembro, a Academia Paulista de Letras (APL) sediará o seminário “Está Chegando o Verão: Mudanças climáticas, urbanização e vulnerabilidades – impactos no curto prazo”, em parceria com o SindSeg e a CNseg, e com o apoio Estadão. Na ocasião, serão discutidos a antecipação de riscos de desastres e o papel dos seguros na mitigação das vulnerabilidades, atuando como um aliado dos governos na proteção de pessoas e bens, tanto públicos quanto privados, principalmente, na região serrana e litoral entre Rio de Janeiro e São Paulo.

O seminário tem como objetivo debater e conscientizar sobre a importância de uma preparação robusta por parte do poder público e a implementação de ações eficazes para minimizar os impactos desses eventos na sociedade, em um período em que aumentam as preocupações com os desastres causados por chuvas intensas, uma realidade frequente no país e agravada pelas mudanças climáticas. Presidente da Academia de Letras, Antonio Penteado Mendonça, conta que o seminário foi idealizado pelos membros da Academia, incluindo ele.

“A ideia surgiu de uma série de conversas entre José Goldemberg, um dos maiores especialistas em preservação do meio ambiente, João Lara Mesquita, um dos maiores conhecedores dos problemas do litoral brasileiro, Jorge Caldeira, historiador e focado em mudanças climáticas e José Renato Nalini, Secretário das Mudanças Climáticas na cidade. Nós constatamos que mudanças climáticas não é um assunto para o futuro, mas para ontem. Não adianta discutir o porquê, mas, sim, o que podemos fazer para minimizar os danos que as mudanças climáticas vão causar para todos nós”.

Ainda de acordo com Penteado, o foco do seminário é debater formas para atuar pontualmente e evitar tragédias, como as do Rio Grande do Sul, do litoral de São Paulo, em 2023, e em Petrópolis, recorrentes todos os anos. “Evitar que pessoas morem em áreas de risco, fazer planejamento ambiental, planejamento urbano e de ocupação do solo, são questões que nos levaram a esse seminário. As seguradoras são as maiores especialistas e as mais interessadas nesse assunto. Elas estão pagando centenas de milhões de dólares ao redor do mundo com as mudanças climáticas”.

Participam também do seminário, Rivaldo Leite, Presidente do SindsegSP e CEO da Porto Seguros; Dr. Pedro Ivo Mioni Camarinha (Cemaden/MCTI), Dr. em Ciências do Sistema Terrestre pelo INPE, Tecnologista Especialista em Geodinâmica e Geologia de Desastres do Cemaden e responsável pelo envio de alertas de risco de desastres causados por movimentos de massa; Bernardo Rossi, Secretário de Meio Ambiente do governo estadual do Rio de Janeiro e ex-prefeito de Petrópolis; Cel. Henguel Ricardo Pereira, Secretário-Chefe da Defesa Civil do Estado; Daniele Amaral, Chefe do Serviço de Risco de Inundações e Segurança de Barragens do INEA (RJ); Dr. Adriano Mota Ferreira (Cemaden/MCTI), Pesquisador do Cemaden, envolvido no “Projeto Capacidades Organizacionais de Preparação para Eventos Extremos (Projeto Cope)” e Silvio Trida,, Gerente Executivo de Estratégia e Sustentabilidade da Caixa Seguridade.

A Academia Paulista de Letras está localizada no Largo do Arouche, 324, no bairro República, São Paulo (SP). O seminário é gratuito e as inscrições são limitas.

A programação completa está disponível no portal da Academia Paulista de Letras: https://www.academiapaulistadeletras.org.br/noticias.asp?temp=10&materia=5333