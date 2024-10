Allianz recebe crianças para imersão no mundo do seguro

Filhos de colaboradores participam do Kids Day e vivenciam, de forma lúdica e divertida, o que seus pais e mães fazem para garantir a segurança e o futuro das pessoas

Em comemoração ao Mês das Crianças, a Allianz Seguros preparou uma programação especial voltada aos filhos de seus colaboradores. Chamada de “Kids Day”, a ação deve receber a visita de aproximadamente 550 crianças até o final de outubro, permitindo que os pequenos vivenciem, de forma lúdica e divertida o que seus pais e mães fazem para garantir a segurança e o futuro das pessoas.

Para isso, foi criado um circuito com quatro territórios, cada um representando um produto Allianz (Residência, Vida, Automóvel e Responsabilidade Civil). Neste espaço, as crianças passam por todas as experiências do cliente, usufruindo dos benefícios e soluções garantidos pelos produtos Allianz e, principalmente, por meio do trabalho diário realizado por quem também cuida deles.

“Mais do que promover a integração e proporcionar diversão às crianças, permitir que elas passem um dia em nossos escritórios é uma forma de motivá-las a conhecer diferentes profissões, inspirando cada uma delas a explorar seus próprios interesses. Acreditamos que iniciativas como esta também ajudam os pequenos a entender o esforço e as responsabilidades envolvidas nas profissões dos pais e mães, levando a maior valorização do trabalho”, declara Marcia Lourenço, diretora executiva de Recursos Humanos, Comunicação e Sustentabilidade da Allianz Seguros.

Criando memórias

A primeira edição do Kids Day 2024 aconteceu em 4 e outubro, no escritório de São Paulo, e reuniu mais de 280 crianças. Uma delas foi Lorena Trovão, de 12 anos. “Foi muito divertido passar o dia no trabalho da minha mãe, com comida gostosa e muitas brincadeiras. Gostei muito da queimada, de colar os adesivos no carrinho e de tirar foto com o Alli, mascote da Allianz. Também conheci os novos amigos da minha mãe, os filhos deles e aprendi sobre seguro de Vida, que eu não conhecia”, disse.

Tathiana Trovão, mãe de Lorena, e da área de Saúde e Bem-Estar, reforçou que o Kids Day é aguardado não só pelas crianças, mas também pelos próprios pais. “Temos orgulho em mostrar um pouquinho do nosso dia a dia e somar toda a diversão do evento. Compartilhamos com os colegas de trabalho nossas histórias com as crianças, aprendemos com as experiências uns dos outros e, quando conhecemos os pequenos que tanto ouvimos falar, é como se o vínculo se tornasse ainda mais forte.”

No escritório do Rio de Janeiro, a ação foi promovida na última sexta-feira, 11, e recebeu 150 crianças. “Decidimos [eu e minha mulher] trazer nossa filha pelo caminho tradicional — ônibus, metrô e caminhada — para que ela pudesse vivenciar toda a experiência da rotina. É um dia totalmente ímpar na rotina dela e na minha no escritório. Ela adora, e fico feliz por poder proporcionar isso a ela. A oportunidade de se relacionar com outras crianças em um ambiente controlado, seguro e protegido me deixa tranquilo para desempenhar minhas atividades com mais foco. Quando passei pelo evento, vi minha filha feliz, brincando, sorrindo e interagindo com outras crianças, longe de celulares, notebooks e TVs. Ela adorou! O evento também promove conexões entre pessoas de áreas diferentes; sempre conheço alguém novo, e esses contatos geralmente permanecem ao longo do ano”, contou Robério Timoteo, de Governança e Gestão de Demandas de TI.

A Clara de Queiroz Dutra, de 11 anos, filha do Robério, gostou tanto da edição de 2024 que já está pensando na de 2025. “Eu me senti muito feliz. Gostei de fazer novos amiguinhos e não imaginava que seria assim. Adorei todas as surpresas e mal posso esperar para voltar no próximo ano!”

Os próximos Kids Day estão programados para os dias 18 e 25 de outubro, quando serão realizados no Contact Center da Allianz, em São Paulo; e nas 50 filiais da companhia espalhadas por todo o Brasil, respectivamente.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.