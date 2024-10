O Centro de Capacitação Profissional Seg News já tem agenda definida de eventos para o 1o Semestre de 2025!

A programação conta com 12 eventos (Não inclui cursos a serem programados), incluindo o Prêmio Seg News 2025 que será realizado no dia 30 de Maio de 2025 no auditório do Instituto de Engenharia, em São Paulo.

Informações para Patrocínio e Participação:

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

WhatsApp: 11 934157357

PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS 2025

JANEIRO

23 de Janeiro

I FÓRUM SEG NEWS DE SEGUROS PARA FAVELAS & PROTEÇÃO DE VULNERÁVEIS

Comunicação, Conscientização, Coberturas e Canais de Distribuição (Parcerias)

Data: 23 de Janeiro- Das 14h30 ás 17h30

Evento On Line – Plataforma GoogleMeet

29 de Janeiro

II SEMINÁRIO SEG NEWS CONSTRUINDO SEGURO – GARANTIAS & RISCOS DE ENGENHARIA

Destaques: Seguro Garantia, Nova Lei de Licitações & Riscos de Engenharia

Data: 29 de Janeiro de 2025 – Das 9h30 ás 12h00

Evento On Line – Plataforma GoogleMeet

FEVEREIRO

06 de Fevereiro

I WORKSHOP SEG NEWS DE GESTÃO DE RISCOS E SEGURO D&O

Contexto Atual e Perspectivas para o Seguro de D&O no Brasil

Data: 06 de Fevereiro de 2025 – Das 9h30 ás 12h00

Evento On Line – Plataforma GoogleMeet

20 de Fevereiro

I SEMINÁRIO SEG NEWS DE SEGUROS DE GRANDES RISCOS & INOVAÇÕES TECNOLOGICAS

IA COMO APOIO À SUSCRIÇÃO, PREVENÇÃO E GERENCIAMENTO DE RISCOS

Data: 20 de Fevereiro de 2025 – Das 9h30 ás 12h00

Evento On Line – Plataforma GoogleMeet

MARÇO

12 de Março

III FÓRUM SEG NEWS DE DIREITO DO SEGURO

O Advogado Especializado em Seguros e a Regulação de Sinistros

Data: 12 de Março – Das 9h30 ás 12h00

Evento On Line – Plataforma GoogleMeet

20 de Março

II WORKSHOP SEG NEWS DE SEGURO DE FIANÇA LOCATÍCIA

Perspectivas de Mercado: Inovações em Tecnologia e Distribuição

Data: 20 de Março – Das 9h30 ás 12h00

Evento On Line – Plataforma GoogleMeet

ABRIL

10 de Abril

II SEMINÁRIO SEG NEWS DE SEGUROS DE RISCOS DE PETRÓLEO & GÁS

Perfil atual do Segmento em Gerenciamento de Riscos e Sinistralidade

Data: 10 de Abril de 2025 – Das 9h30 ás 12h00

Evento On Line – Plataforma GoogleMeet

30 de Abril

III SEMINÁRIO SEG NEWS – IMPACTOS DAS FRAUDES NO SETOR DE SEGUROS

IA: Implementação de Sistemas para Aceitação de Riscos e Combate às Fraudes

Data: 30 de Abril de 2025 – Das 9h30 ás 12h00

Evento On Line – Plataforma GoogleMeet

MAIO

15 de Maio

IV SEMINÁRIO SEG NEWS DE GR E SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS

Desenvolvimento e Crescimento do Segmento com as Novas Tecnologias

Data: 15 de Maio de 2025 – Das 9h30 ás 12h00

Evento On Line – Plataforma GoogleMeet

30 de Maio

Prêmio Seg News – Destaques do Setor de Seguros & Tecnologia

20 Anos da Agência Seg News

Data: 30 de Maio de 2025 – Presencial & On Line

Local: Auditório do Instituto de Engenharia de São Paulo

Rua Dr. Dante Pazzanese, 120 – Vila Mariana

JUNHO

05 de Junho

V JORNADA SEG NEWS DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL

Evolução, Tecnologia e Perspectivas de Mercado…

Data: 05 de Junho de 2025 – Das 9h30 ás 12h00

Evento On Line – Plataforma GoogleMeet

26 de Junho

I FÓRUM SEG NEWS DE SINISTROS PATRIMONIAIS & LUCROS CESSANTES

Aspectos Contratuais e Coberturas do Seguro de LC

Data: 26 de Junho de 2025 – Das 9h30 ás 12h00

Evento On Line – Plataforma GoogleMeet

Foto: Ivanildo Sousa, CEO da Agência Seg News e Coordenador do CCPSegNews