Exposição “Proteja-me” terá início no dia do securitário

Evento gratuito no Shopping Light terá exposição interativa e websérie – Em especial homenagem ao dia do securitário, no próximo dia 21, em São Paulo, o mercado de seguros brasileiro, com mais de dois séculos de história, ganhará um evento inédito que explora sua importância cultural, econômica e histórica. Apresentado pelo Ministério da Cultura e pela Bradesco Seguros e com o apoio do Shopping Light e da Prefeitura de São Paulo, o “Proteja-me – Conhecendo a História do Seguro no Brasil”, que será realizado até o dia 20 de novembro de 2024, no centro da capital paulista. A iniciativa, aprovada pelo Ministério da Cultura, oferecerá uma experiência multimídia gratuita, com uma exposição interativa de 40 fotos de eventos impactantes, depoimentos em hologramas e uma websérie documental que retratará a evolução cultural e econômica do setor de seguros desde a década de 1960.

“O Proteja-me não será apenas uma simples exposição. O evento inovador utiliza a tecnologia de Realidade Aumentada para integrar os depoimentos de grandes nomes do mercado de seguros, como Samuel Monteiro, Dyogo Oliveira, Boris Ber, Nilton Molina, Jayme Garfinkel, Acácio Queiroz, Mauro César Batista, Lucas Vergilio, Armando Vergílio, Newton Queiroz, Marcio Coriolano, Francisco Galiza, Solange Guimarães, Valmir Rodrigues, Andreia Padovani, Marcio Batistuti, Maria Helena Monteiro, Maria Amelia Saraiva, Jorge Abel Peres, Liliana Caldeira, Eduardo Toledo, Gustavo Leança, Luiz Gênova, Alexandre M. Camillo, Simone Ramos, com fotos históricas, oferecendo uma experiência imersiva ao público”, afirma Paulo Alexandre, diretor da Oficina do Texto, produtora do Proteja-me.

Além disso, a websérie documental, composta por sete episódios, mergulhará em momentos marcantes, destacando os avanços e desafios enfrentados ao longo das décadas. Cada episódio da websérie será exibido em sessões especiais durante a semana de 28 de outubro a 03 de novembro, com direito a palestras ao vivo após cada exibição. Especialistas do setor estarão presentes para enriquecer o debate e trazer reflexões sobre o passado, presente e futuro.

“Poder apoiar um projeto tão especial com o ‘Proteja-me’ é motivo que muito nos orgulha. Com a exposição, as pessoas poderão conhecer mais a história do seguro e se sentirem motivadas a ampliar o debate sobre o tema em seus círculos de amigos e familiares”, completa Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

Além de sua exibição no Shopping Light, a exposição terá um caráter itinerante e passará por escolas, levando educação financeira de forma lúdica aos alunos, com atividades práticas que incentivam o pensamento sobre o futuro.

Para Débora Neves, coordenadora de marketing do Shopping Light, a parceria tem grande significado: “Por estarmos localizados em um dos maiores centros comerciais de São Paulo, é importante que o Shopping Light apresente projetos como o ‘Proteja-me’, que contribuem para levar conhecimento sobre esse segmento ao nosso público”, disse.

“Proteja-me” visa ampliar a conscientização sobre a importância de uma cultura de proteção e planejamento. O evento é uma oportunidade para o público refletir sobre o futuro e comparar a cultura do imediatismo com a cultura da sustentabilidade apoiada em uma cultura de planejamento de cuidados de olho na longevidade, que possa atender as necessidades dos mais velhos, apoiando assim o desenvolvimento econômico do Brasil. A interação entre a cultura do passado e do futuro promete mexer com o público, proporcionando uma experiência cultural emocionante.

Serviço:

•Data do evento: 21/10 a 20/11 de 2024

•Horários da exposição: Segunda a sábado, das 10h às 20h; domingo das 13h às 17h

•Datas e horários da exibição da websérie: 28/10 a 03/11 (duas apresentações diárias)

oSeg. 28/10 às 10h30: 1º episódio – Década 1960 (Reprise às 14h)

oTer. 29/10 às 10h30: 2º episódio – Década 1970 (Reprise às 14h)

oQua. 30/10 às 10h30: 3º episódio – Década 1980 (Reprise às 14h)

oQui. 31/10 às 10h30: 4º episódio – Década 1990 (Reprise às 14h)

oSex. 01/11 às 10h30: 5º episódio – Década 2000 (Reprise às 14h)

oSáb. 02/11 às 10h30: 6º episódio – Década 2010 (Reprise às 14h)

oDom. 03/11 às 14h: 7º episódio – Década 2020 (Reprise às 15h)

•Local: Shopping Light, Rua Cel. Xavier de Toledo, 23 – Centro, São Paulo – SP

•Estacionamento: Rua Formosa, 157 – Centro, São Paulo – SP

•Entrada: Gratuita

Sobre o Circuito Cultural Bradesco Seguros

Manter uma política de incentivo à cultura faz parte do compromisso do Grupo Bradesco Seguros considerando a cultura como ativo para o desenvolvimento dos capitais do conhecimento e do convívio social. Nesse sentido, o Circuito Cultural Bradesco Seguros se orgulha de ter patrocinado e apoiado, nos últimos anos, em diversas regiões do Brasil, projetos nas áreas de música, dança, artes plásticas, teatro, literatura e exposições, além de outras manifestações artísticas. Dentre as atrações incentivadas destacam-se os musicais “Bibi – Uma vida em musical”, “Bem Sertanejo”, “Les Misérables”, “70 – Década do Divino Maravilhoso”, “Cinderela”, “O Fantasma da Ópera”, “A Cor Púrpura” e “Concerto para Dois”, além da “Série Dell’Arte Concertos Internacionais” e a exposição “Mickey 90 Anos”.

Informações: www.bradescoseguros.com.br/circuito_cultural

Sobre o Shopping Light

O Shopping Light, localizado ao lado da estação de metrô Anhangabaú e próximo ao Theatro Municipal, ocupa um edifício histórico da Light, antiga empresa de energia, que é um verdadeiro tesouro tombado pelo Patrimônio Histórico, construído em 1929. Hoje, o empreendimento, administrado pela Gazit Brasil, tornou-se um dos principais pólos do varejo no centro da cidade, que valoriza a arte, a cultura, o lazer e a gastronomia.

Atualmente, o Shopping Light dispõe de uma ampla opção em marcas renomadas, englobando variados segmentos e outlets, tais como Nike, Adidas, Vans, Calvin Klein, Lacoste, Fila, Puma e outros. O edifício abriga também o sofisticado Complexo Priceless – um espaço exclusivo em seu rooftop com o restaurante Notiê concebido em parceria com a Mastercard, eleito pela Revista Veja como melhor restaurante do Brasil, além de uma vista panorâmica verdadeiramente deslumbrante da Cidade de São Paulo.

No que tange à experiência gastronômica, o Shopping Light se destaca na variedade de sabores. O Notiê Restaurante, Abaru Bar e Restaurante, Pecorino e Bullguer são alguns dos restaurantes que contemplam toda a variedade gastronômica do Light, além de mais 20 opções no segmento, oferecidas aos clientes. Além disso, o local também abriga o primeiro Outback Steakhouse no Centro de São Paulo com vista exclusiva para o Viaduto do Chá.

O endereço do empreendimento é Rua Coronel Xavier de Toledo, 23, no coração do centro de São Paulo e a 120 metros do Metrô Anhangabaú. Para os que preferem o transporte particular ou serviço de transporte por aplicativo, o acesso de carro ou Uber é facilitado pela Rua Formosa, 157. O Shopping Light é, portanto, muito mais do que um centro de compras; é um destino completo, onde o conforto, a elegância e a diversidade convergem para criar uma experiência corporativa e de lazer incomparável.