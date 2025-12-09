Planejamento 2026: porque saúde ocupacional deve estar no centro da estratégia empresarial

Diagnósticos corporativos, gestão de riscos e cultura de prevenção tornam-se pilares essenciais para metas de produtividade e sustentabilidade nas empresas em 2026 – Na reta final de 2025, empresas de diferentes segmentos intensificam o fechamento de diagnósticos internos e definem os investimentos que guiarão o próximo ciclo estratégico. A saúde ocupacional e a segurança do trabalho, antes vistas como áreas de apoio, passam agora a compor o núcleo da gestão de resultados e sustentabilidade empresarial. Levantamentos recentes da Organização Internacional do Trabalho (OIT) mostram que empresas que investem em programas estruturados de saúde e segurança reduzem em até 40% o absenteísmo e têm aumento de 25% na produtividade média por colaborador.

Para Rodrigo Araújo, CEO da Global Work, essa mudança reflete uma visão mais madura do papel das organizações. “Ao reduzir afastamentos, reter talentos e melhorar a performance operacional, o investimento em saúde ocupacional demonstra seu valor estratégico. Os dados mostram que não se trata de um custo, mas sim de uma aplicação com retorno que pode variar de três a dez reais para cada real investido”, afirma.

Com duas décadas de atuação, mais de 70 mil colaboradores assistidos e 1 milhão de exames realizados, a Global Work tem acompanhado de perto a evolução da gestão de saúde nas empresas. Segundo Rodrigo Araújo, a integração entre Recursos Humanos e Saúde Ocupacional & Segurança do Trabalho deixou de ser uma tendência para se tornar uma prática consolidada. “Hoje, as decisões são guiadas por dados e indicadores compartilhados. Isso permitiu que a saúde ocupacional ganhasse espaço no planejamento estratégico, lado a lado com metas financeiras e de sustentabilidade”, ressalta o executivo.

Entre as prioridades para 2026 estão a revisão de indicadores de saúde corporativa, a integração de dados de absenteísmo e afastamentos e o reforço de programas de saúde mental, todos temas que ganharam relevância com a obrigatoriedade dos eventos de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) no eSocial, como o S-2220 (Monitoramento da Saúde do Trabalhador) e o S-2240 (Condições Ambientais de Trabalho).

Rodrigo Araújo destaca que a gestão preventiva e o uso de tecnologia são fatores determinantes para o novo ciclo. “Empresas que atuam de forma proativa, acompanhando riscos e promovendo ações de bem-estar contínuas, não apenas cumprem a legislação, mas constroem times mais engajados e produtivos. Essa é a base de uma cultura de prevenção madura”, explica.

O planejamento para 2026, segundo o executivo, deve unir diagnóstico completo, análise de ROI e metas claras de saúde e segurança do trabalho, alinhando o cuidado com as pessoas à performance do negócio. “Quando saúde ocupacional entra na pauta estratégica, toda a empresa ganha, o colaborador, o gestor e o resultado financeiro”, conclui.

Sobre Rodrigo Araújo

Rodrigo Araújo é Técnico em Segurança do Trabalho, engenheiro ambiental e cursando Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Com mais de 20 anos de experiência, atuou como gestor de saúde ocupacional e segurança do trabalho e atuou em grandes empresas como Lacta, Roche Farmacêutica e Ipiranga Química.

Há 13 anos, fundou a Global Work com um propósito claro: “Cuidar de forma efetiva e integrada do maior ativo de qualquer negócio, seus colaboradores, e, ao mesmo tempo, oferecer ao empresário um diagnóstico completo, capaz de gerar retornos tangíveis e intangíveis para cada valor investido, com ROI de 3 a 10 vezes”. Atualmente, é CEO da companhia.

Mais informações estão disponíveis no Linkedin ou Instagram.

https://globalworksso.com.br/

Sobre a Global Work

A Global Work é especializada em saúde ocupacional, segurança do trabalho e programas de qualidade de vida corporativa. Com clínica própria na Avenida Paulista no coração de São Paulo e uma rede credenciada de mais de 3.000 unidades em todo o Brasil, oferece soluções personalizadas que unem tecnologia, atendimento humanizado e conformidade legal. A missão da empresa é apoiar organizações na promoção do bem-estar dos colaboradores e na gestão integrada da saúde e segurança no trabalho.

Foto: Rodrigo Araújo