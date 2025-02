Parceria entre Prefeitura, CIEE-RS e Vital Help leva inovação para a saúde escolar

Os 43 mil estudantes do ensino fundamental da rede municipal de Porto Alegre terão acesso a atendimento médico direto nas instituições, sem precisar sair do ambiente escolar para buscar assistência em unidades de saúde. A iniciativa faz parte do projeto Educa + Saúde, lançado pela Prefeitura de Porto Alegre e pelo Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS), em parceria com a Vital Help, referência em telemedicina.

O projeto contará com profissionais especializados em clínica geral, que estarão disponíveis para atender os alunos de forma online nas instituições. Segundo Fernando Tarter, diretor técnico da plataforma, o objetivo é garantir agilidade, evitando que os estudantes precisem se deslocar para unidades de saúde por conta de problemas simples, como resfriados ou febres.

“Nosso objetivo é servir de acolhimento. Os jovens serão recebidos pelos professores com um quadro de resfriado e receberão a consulta em uma sala”, explicou.

Em situações graves, por meio da plataforma digital da prestadora de serviços, o médico conecta ao médico regulador do SAMU para avaliação de deslocamento da ambulância. “Nós, médicos do sistema de teleatendimento, teremos um contato direto, uma linha direta com o SAMU. Isso significa que seremos os olhos e os ouvidos do médico regulador do SAMU. Por exemplo, se ocorrer um acidente em uma escola ou se um aluno apresentar um quadro mais grave, poderemos realizar o primeiro atendimento e repassar as informações clínicas para a equipe de regulação do SAMU”, frisou Tarter.

De acordo com André Fraga, CEO do Grupo Explorer/Vital Help, a implementação representa um marco para a cidade e pode servir como exemplo a outros municípios. “Estamos presenciando um dia histórico, pois estamos promovendo uma grande inovação no Brasil. A telemedicina permitirá que cada escola tenha um equipamento dedicado, com câmera, microfone para conectar os alunos diretamente a um médico clínico-geral”, destacou.

Além disso, a plataforma será integrada ao sistema de saúde pública, garantindo que consultas, prescrições médicas e exames sejam solicitados digitalmente, com validade reconhecida em todo o país. As famílias dos alunos poderão acompanhar as consultas remotamente por meio de um link enviado pela plataforma.

A cerimônia de lançamento contou com o prefeito Sebastião Melo, o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, além de diretores de escolas e demais autoridades. Para Pascoal, a iniciativa representa um avanço, pois a melhoria no acesso à saúde reflete diretamente no desempenho escolar dos alunos. “Com este projeto, garantimos um atendimento rápido e gratuito para nossos estudantes. As escolas são uma das principais referências do suporte do poder público junto às comunidades”, afirmou.

O prefeito Sebastião Melo reforçou o compromisso da gestão no setor educacional e destacou a importância do projeto para garantir o bem-estar dos estudantes. “Esse programa é alvissareiro porque coloca a saúde dentro das escolas. Já visitei várias unidades e sei o quanto é essencial oferecer esse suporte diretamente no ambiente escolar”, declarou.

O Plantão de Pronto Atendimento de Telemedicina será responsável por resolver problemas comuns entre os estudantes, como alergias, febres, amigdalites, picadas de insetos, lesões e outras condições de baixa complexidade. “Quando um aluno apresentar sintomas, a escola solicitará uma consulta online com um clínico-geral, que conduzirá o atendimento em tempo real. Se necessário, os profissionais poderão emitir receitas médicas, pedidos de exames e atestados eletrônicos, todos assinados digitalmente e reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina”, argumenta Tarter.

A implantação já desperta o interesse de outros municípios e pode servir de modelo para iniciativas semelhantes no Brasil. “Estamos dando um grande passo e sabemos que precisa de cuidado para crescer e se expandir. Outros municípios já demonstraram interesse em replicar esse modelo, pois entendem o impacto positivo que ele pode gerar”, destacou André Fraga.

Porto Alegre se torna pioneira na implementação da telemedicina em centros de ensino público, garantindo assistência acessível e contribuindo para a redução do absenteísmo. A iniciativa reforça a importância da união entre educação e bem-estar para oferecer melhores condições de aprendizado e qualidade de vida a crianças e adolescentes.

