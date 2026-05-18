Obesidade pode desencadear doenças crônicas e exige atenção contínua à saúde

Médico da rede Meu Doutor Novamed alerta que comorbidades associadas ao excesso de peso devem ter atenção especial – Mais de 40 milhões de brasileiros vivem com obesidade, segundo dados do IBGE. Essa condição, caracterizada pelo índice de massa corporal (IMC) acima de 30, está associada ao desenvolvimento de diversas doenças crônicas e à redução da qualidade de vida.

De acordo com o cirurgião bariátrico Lucas Alano, da unidade Porto Alegre (RS) da rede Meu Doutor Novamed, a obesidade está diretamente relacionada a comorbidades que podem evoluir de forma progressiva. Entre as principais estão hipertensão arterial, diabetes tipo 2, esteatose hepática (gordura no fígado), apneia do sono, alterações no colesterol e triglicérides (dislipidemia), além de impactos na saúde mental, como depressão e ansiedade. “A condição também está associada ao aumento do risco para alguns tipos de câncer”, alerta.

Além dos efeitos isolados, a presença simultânea dessas doenças potencializa complicações e eleva o risco cardiovascular, exigindo acompanhamento contínuo e abordagem multidisciplinar. “O controle do peso, nesse contexto, passa a ser um fator central não apenas para prevenção, mas também para a reversão de parte dessas condições clínicas”, recomenda o Dr. Lucas Alano.

A redução do excesso de gordura corporal pode trazer benefícios significativos à saúde, incluindo melhora dos níveis de glicose, da pressão arterial e dos indicadores metabólicos. “Estratégias como reeducação alimentar, prática regular de atividade física e acompanhamento médico são fundamentais para o controle da obesidade”, ressalta Alano. Em casos específicos, pode ser indicada a avaliação para tratamentos mais estruturados, como o acompanhamento com especialistas ou intervenções cirúrgicas.

O alerta reforça a importância da conscientização sobre a obesidade como doença crônica, que exige cuidado contínuo, diagnóstico adequado e acesso a informações de qualidade para promover mudanças sustentáveis no estilo de vida.

Foto: o cirurgião bariátrico Lucas Alano