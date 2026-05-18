CVG-RJ recebe lançamento oficial da Licall, nova empresa de consultoria para o setor

Liderada por Liliana Caldeira, a empresa inicia atuação vinculada a consultoria e prestação de serviços para o mercado segurador, com foco especial nos corretores de seguros.

Durante encontro na sede do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), no Centro do Rio, a Licall Consultoria e Assessoria realizou seu lançamento oficial no dia 14 de maio. A empresa comandada por Liliana Caldeira, que possui ampla experiência no mercado de seguros, com atuação voltada ao desenvolvimento profissional e à qualificação técnica do setor, nasce para prestar serviços aos stakeholders do mercado de seguros, com foco todo especial em dar consultoria ao corretor de seguros. “O lançamento foi no CVG-RJ, exatamente pelo seu estrito e estreito vínculo com os corretores de seguros”, ressalta Liliana Caldeira, que também é docente da Escola de Negócios e Seguros (ENS) e diretora de Educação da ANSP (Academia Nacional de Seguros e Previdência).

Presentes – O lançamento reuniu a diretoria do CVG-RJ, corretores e diversos profissionais de destaque do setor, entre eles Francisco Galiza, engenheiro, mestre em economia (FGV), pesquisador e acadêmico da ANSP desde 2002 e Márcia Ribeiro, especialista em gestão de riscos e seguros, conhecida por sua atuação na assessoria da diretoria e do conselho da ABGR (Associação Brasileira de Gerência de Riscos) no Rio de Janeiro e como conselheira consultiva da Sou Segura, além de ex-alunos e convidados da executiva.

“Queremos estar ao lado do corretor nesse novo momento do setor, marcado por novas legislações, alterações na profissão do corretor, governança, compliance, inteligência artificial e implantação do open Insurance. A Licall se propõe a ser uma parceira do corretor, mantendo um canal aberto com o mercado”, destacou Liliana Caldeira.

Produtos – Para o segmento específico dos corretores a Licall criou dois produtos. O “Licall Responde”, um canal direto de atendimento via WhatsApp, oferecendo uma comunicação humanizada e sem automatizações. “Serei eu e minha assessoria atendendo os corretores de seguros. Não haverá robô”, afirmou Liliana. E o outro a “Call Treinamentos” onde vão promover micro treinamentos online de 40 minutos, abordando assuntos que tenham relação direta com a realidade do corretor de seguros neste momento.

Encontro estratégico – Para Sonia Marra, presidente do CVG-RJ , o evento reforça o papel do Clube em canal estratégico para o desenvolvimento do mercado. “O CVG-RJ vem se tornando um ponto de encontros com muito valor agregado. Ficamos honrados em receber Liliana Caldeira, uma profissional referência no mercado, para o lançamento oficial de sua empresa. Estamos abertos a empresas do setor que prestem serviços necessários a corretores e seguradores, aproximando relacionamentos de valor”, concluiu.

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Diretoria do CVG-RJ, profissionais de destaque no mercado e corretores de seguros reunidos no lançamento da nova empresa de consultoria

(*) Foto: Divulgação