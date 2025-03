MetLife Brasil apoia o Hospital de Amor referência no tratamento oncológico para pacientes do SUS

Seguradora doa recursos financeiros que irão beneficiar milhares de pacientes em mais de 17 estados – Em um momento em que a incidência de câncer cresce no país, iniciativas do setor privado têm se mostrado fundamentais para ampliar o acesso à saúde e a tratamentos que possam fazer a diferença na vida das pessoas. Segundo dados de um estudo produzido pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), são esperados 704 mil novos casos da doença para cada ano no triênio 2023-2025. De olho nesta tendência e cumprindo com o seu propósito de promover um futuro mais seguro para as pessoas, a MetLife, uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, anuncia apoio ao Hospital de Amor, referência no tratamento oncológico gratuito em 2.581 municípios no ano de 2023.

A destinação de recursos, por meio do fundo do idoso e fundo da criança e do adolescente, irá permitir que as unidades do Hospital, espalhadas por 16 estados brasileiros, ampliem sua capacidade de atendimento, que já soma 1,7 milhão de procedimentos gratuitos ao ano. Para o Diretor de Desenvolvimento Institucional e Parcerias Estratégicas do Hospital de Amor, Henrique Moraes Prata, o apoio da MetLife é essencial. “O apoio da MetLife é um pilar fundamental na nossa missão de oferecer tratamento oncológico de excelência, humanizado e digno a milhares de brasileiros. O Hospital de Amor, referência nacional, mantém seus serviços graças a parceiros como a MetLife, que compartilham nosso compromisso com a saúde pública do país. Obrigada Metlife por se juntar a nós nessa missão” comenta.

Além da doação, o apoio ao Hospital de Amor permitirá à MetLife conhecer um pouco mais sobre a realidade dos pacientes oncológicos e seus familiares, em um momento em que soluções de proteção financeira, com cobertura para doenças graves e imprevistos, estão sendo incluídas nos produtos de seguro de vida e são cada vez mais procuradas pelos brasileiros.

“Nosso apoio ao Hospital de Amor amplia os nossos esforços para a promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida das pessoas. Sabemos que o diagnóstico precoce e o acesso a tratamentos de qualidade são diferenciais para aumentar as chances de cura e poder fazer parte disso é um reforço no nosso propósito de ajudar a construir um futuro mais seguro.”, destaca Denise Coelho, Diretora de Marketing da MetLife Brasil.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acessewww.metlife.com.br

Foto: Denise Coelho, Diretora de Marketing da MetLife Brasil