Maio Amarelo 2025: saúde dos caminhoneiros em pauta

Clube Mercosul quer democratizar acesso a serviços médicos e odontológicos para caminhoneiros. Em todo o país, maio é o mês marcado por diversas ações de conscientização no trânsito. Neste ano, com o tema nacional “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, o Movimento Maio Amarelo 2025 une a sociedade civil em torno da redução do número de acidentes nas principais vias do Brasil. E a saúde dos caminhoneiros, também está em pauta.

De acordo Confederação Nacional do Transporte (CNT), entre os cinco sintomas mais frequentes que afetam a saúde dos motoristas estão: pressão alta, problemas de visão, dores de cabeça, problemas na coluna e estresse. Muitos são motivados em virtude do tempo que passam dirigindo, aguardando carregamento ou impactos psicológicos provocados pelos ofícios da profissão que demandam atenção redobrada.

Diante dessa realidade, uma iniciativa focada na saúde e no bem-estar dos caminhoneiros é o Clube Mercosul, uma plataforma digital que propõe um novo modelo de acesso à saúde. Diferente dos planos de saúde convencionais, que são caros, exigem prazos de carência, regras complexas de entrada, cancelamento e uso, a plataforma possui facilidade de contratação com um custo mais acessível. Um dos diferenciais é o serviço de concierge que realiza a triagem e direciona o cliente para uma consulta com médico especialista, por vídeo ou presencial.

“Nossa missão é democratizar o acesso à saúde privada, criando uma alternativa eficiente, principalmente para os motoristas de carga, extensivo às suas famílias. É uma solução que vem crescendo e ganhando força dentro da classe”, afirma Fernando Linhares, Diretor Operacional do Clube Mercosul.

Diferenciais pensados para os caminhoneiros

A plataforma oferece serviços médicos e odontológicos privados, a preços mais acessíveis, sem carência e com um modelo baseado em assinatura e flexibilidade. Entre os principais serviços estão consultas médicas online 24h, atendimento primário, apoio emocional, exames e consultas presenciais, internação hospitalar, descontos em medicamentos, assistência funerária e clube de vantagens.

“O acesso à saúde no Brasil sempre foi um desafio e os motoristas de carga são muito afetados, porque têm uma rotina de trabalho diferenciada e com alto nível de estresse, que os torna vulneráveis a diferentes tipos sintomas. Com o Clube Mercosul conseguimos alcançar essa parcela de trabalhadores com soluções pensadas especialmente para eles, explica Linhares.

Com a meta de atingir 20 mil associados no primeiro ano, o Clube Mercosul está disponível no Brasil, e em breve, na Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai, e pode ser acessado via Google Play e iOS.

Sobre o Clube Mercosul

O Clube Mercosul é uma plataforma digital voltada à ampliação do acesso à saúde, proteção e bem-estar de motoristas e suas famílias. Oferece consultas médicas online 24h, atendimento primário, apoio emocional, exames e consultas presenciais, internação hospitalar, doenças graves, descontos em medicamentos, seguros, assistência funerária, clube de vantagens e para o motoristas de carga, serviços especiais, incluindo oferta de fretes.

Com um modelo inovador, a proposta do Clube Mercosul se insere em um debate maior sobre a necessidade de novas soluções para garantir o acesso à saúde no Brasil e se mostrando como uma alternativa para quem não consegue arcar com um plano convencional. Para as empresas, é uma excelente ferramenta para atração e retenção de motoristas e funcionários.