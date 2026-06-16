Seguro de vida avança em Curitiba

Modalidade cresce acima do mercado segurador e ganha destaque durante a Semana do Seguro de Curitiba – O Seguro de Vida cresceu 12,9% no Paraná em 2025 e pagou R$ 520 milhões em indenizações. Desse total, as seguradoras estimam que cerca de R$ 170 milhões foram pagos em Curitiba.

A possibilidade de morte inesperada do provedor da família e recebimento de um valor significativo para que os familiares não fiquem desassistidos ainda é a principal razão da contratação.

Mas nos últimos anos a modalidade agregou uma série de proteções para utilização em vida, entre as quais, coberturas para doenças graves e a Diária por Incapacidade Temporária (DIT). Somente a cobertura para doenças graves registrou crescimento de 19,7% no volume de contratações em 2025 no Brasil.

Para os profissionais liberais e empresários, em caso de afastamento por doença, invalidez ou falecimento, os recursos provenientes da indenização ajudam a preservar empregos, honrar compromissos financeiros e garantir a manutenção das operações empresariais.

A difusão do Seguro de Vida é uma das prioridades da Semana do Seguro em Curitiba, que acontece entre os dias 14 e 20 de junho com extensa programação de ações e eventos de conscientização. É uma realização de entidades representativas do setor em parceria com a prefeitura de Curitiba e Câmara Municipal de Vereadores.

De acordo com diretora do Sindicato das Seguradoras (Sindseg PR/MS), Elis Moes, o crescimento do segmento de vida no estado evidencia uma mudança de percepção da sociedade, que passa a enxergar a contratação não como um gasto, mas como um investimento em tranquilidade.

“A Semana do Seguro de Curitiba é uma oportunidade para desmistificar o seguro de vida, um convite à reflexão sobre a importância de se preparar para o futuro, garantir tranquilidade e a segurança daqueles que dependem de nós” avalia.

Os dados mostram que aumenta a percepção de risco e, consequentemente, a contratação do seguro de vida, especialmente após situações excepcionais a exemplo da pandemia, enchentes do Rio Grande do Sul (2024) ou vendavais, como o que devastou a cidade de Rio Bonito do Iguaçu no final do ano passado.

Entretanto, após esses eventos, para que não ocorra uma acomodação e o percentual de famílias protegidas siga crescendo, entidades como o Sindicato das Seguradoras (Sindseg PR/MS) e o Sindicato dos Corretores (Sincor PR) realizam permanentemente ações de esclarecimento. Agora com a Lei nº 16.618 que instituiu a Semana do Seguro, o Poder Público também é inserido nesse esforço.