Paralímpica Raíssa Machado desafia visão tradicional sobre seguro de vida em campanha da MAG Seguros

Atleta relata como mudou sua percepção sobre seguro, que vai além da cobertura por morte, e destaca sua importância para garantir proteção financeira e tranquilidade familiar – A MAG Seguros, especialista em vida e previdência com 191 anos de atuação ininterrupta, lança um novo episódio da série “Embaixadores da Vida Real”, desta vez estrelado pela medalhista paralímpica e influenciadora Raíssa Machado. O vídeo, disponível no YouTube, aborda a importância do seguro de vida como instrumento de proteção financeira e planejamento para o futuro.

Integrante do time de embaixadores da companhia, Raíssa compartilha sua rotina pessoal e relembra como sua percepção sobre o seguro de vida mudou após conhecer melhor o produto e suas possibilidades por meio da consultoria da MAG. Ao longo do episódio, a atleta destaca que o planejamento financeiro vai além da construção de patrimônio e envolve também mecanismos capazes de proteger a renda e oferecer tranquilidade para a família diante de situações inesperadas.

“Quando a gente fala de seguro de vida, muita gente pensa apenas na morte. Eu também tinha essa visão, mas entendi que ele envolve muito mais do que isso. A melhor coisa é saber que sua família estará tranquila no futuro, tanto em termos financeiros quanto de proteção”, afirma.

A produção também traz a participação de Nadimir de Almeida Junior, especialista em Proteção Financeira da MAG Seguros, que traz informações de bastidores sobre a orientação à atleta em sua jornada de planejamento financeiro. Durante o vídeo, ele compartilha uma emocionante experiência pessoal que reforçou sua compreensão sobre o seu papel de consultor e a relevância do seguro de vida para as pessoas: a perda repentina do pai após um acidente doméstico. Segundo o especialista, o planejamento prévio foi fundamental para garantir suporte financeiro imediato à família em um momento delicado.

A iniciativa reforça um movimento crescente do setor de seguros de aproximar temas relacionados à proteção financeira do cotidiano da população. Contudo, a maior parte dos brasileiros ainda permanece vulnerável a situações como doenças graves, perda de renda e impactos financeiros causados por emergências familiares. Segundo dados divulgados dados da Fenaprevi, apenas 18% dos adultos no país possuem algum tipo de seguro de vida. Mesmo com a baixa cobertura, o setor arrecadou R$ 20,3 bilhões no primeiro trimestre, crescimento de 10% em comparação ao mesmo período do ano passado. O avanço foi puxado principalmente pelos seguros contra doenças graves, que registraram alta de 21%.

Para Simone Cesena, diretora de Marketing do Grupo MAG, a participação da atleta reforça um dos principais desafios do setor: desmistificar a percepção de que seguro de vida é um produto voltado apenas para situações extremas. “Quando alguém compartilha uma experiência genuína sobre a importância da segurança financeira, conseguimos mostrar que o seguro de vida também está ligado ao presente, à tranquilidade e ao cuidado com quem amamos. Na MAG, entendemos que nossa missão vai além de disponibilizar soluções de amparo financeiro: queremos ampliar o acesso à informação e ajudar cada vez mais brasileiros a enxergarem como o seguro de vida pode integrar uma estratégia de planejamento mais sólida e sustentável”, explica.

Ao utilizar histórias reais para abordar temas relacionados à proteção financeira, a série busca ampliar o entendimento da população sobre o papel do seguro de vida no planejamento de longo prazo.

Assista ao filme com a participação de Raíssa Machado:

Sobre a MAG Seguros

A MAG Seguros é a seguradora especializada em vida e previdência do Grupo Mongeral Aegon, com 191 anos de atuação ininterrupta no Brasil. Seu propósito é oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos da vida dos brasileiros, atendendo às necessidades de segurança financeira dos clientes e posicionando-se como referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. Com mais de 7,6 milhões de vidas seguradas, a companhia administra um capital segurado superior a R$ 979 bilhões. Está presente em 56 unidades pelo país, contando com mais de 2 mil colaboradores, cerca de 800 parceiros de negócios e mais de 7,2 mil corretores parceiros.

Reconhecida como uma das três empresas mais longevas do Brasil, a MAG Seguros foi eleita a melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2025). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, figurou entre as 150 empresas mais inovadoras do país. O Grupo Mongeral Aegon, ao qual pertence, atua em diversas frentes: seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além de manter o Instituto de Longevidade MAG.