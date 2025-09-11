IESS: Saúde suplementar registra dois novos recordes

Número de beneficiários idosos chega a 8,5 milhões e planos coletivos empresariais somam 38,3 milhões de vínculos em julho de 2025 – O Brasil atingiu em julho de 2025 um patamar inédito de 8,5 milhões de beneficiários com 59 anos ou mais em planos médico-hospitalares, segundo a 109ª edição da Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB), do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). Clique aqui e acesse a íntegra do relatório.

O número representa alta de 3,5% em 12 meses, o equivalente a 288 mil novos vínculos, e reflete o processo de envelhecimento do País nas carteiras dos planos de saúde, seja por migração de faixa etária, seja por ingresso de novos idosos no sistema. Para o superintendente executivo do IESS, José Cechin, “esse crescimento da população idosa na saúde suplementar coloca um desafio essencial: garantir não apenas mais anos de vida, mas um envelhecimento saudável, com qualidade e autonomia para os beneficiários”.

Ao mesmo tempo, os planos coletivos empresariais alcançaram 38,3 milhões de beneficiários em julho, também um recorde. O resultado foi impulsionado pela expansão do emprego formal, que registrou saldo positivo de 1,52 milhão de postos de trabalho em 12 meses, levando o total de vínculos celetistas ativos no País a 48,5 milhões. “O saldo de mais de 1,5 milhão de postos de trabalho em 12 meses sustentou o recorde de beneficiários em planos coletivos empresariais, que hoje respondem pela grande maioria dos vínculos médico-hospitalares no País”, afirma Cechin.

No total, os planos médico-hospitalares reuniam 52,9 milhões de beneficiários em julho de 2025, crescimento de 2,4% em um ano (1,26 milhão de vínculos adicionais). Apenas no último trimestre, entre abril e julho, foram incorporados 545,7 mil novos beneficiários, alta de 1%. A taxa de cobertura nacional da saúde suplementar chegou a 24,8% da população.

Os planos coletivos seguem predominando e respondem por 83,7% do total de vínculos médico-hospitalares. Dentro desse universo, 72,6% correspondem a planos coletivos empresariais e 11,1% a coletivos por adesão. Já os planos individuais e familiares representam 16,3% do mercado, mas continuam em retração, com redução de 1,9% em 12 meses (169 mil vínculos a menos).

Odontologia suplementar

No segmento de planos exclusivamente odontológicos, o Brasil contabilizou 34,5 milhões de beneficiários em julho de 2025, resultado 3% superior ao do mesmo mês do ano anterior, o equivalente a 1 milhão de novos vínculos. Apesar do avanço anual, houve retração de 0,7% no trimestre, com perda de 237 mil beneficiários. Nesse mercado, 83,4% dos vínculos são coletivos (quase 90% empresariais), enquanto os planos individuais e familiares caíram 16,9% em um ano, o que representa 1,16 milhão de vínculos a menos.

