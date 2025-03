Hospitais brasileiros se destacam em ranking global, e setor de saúde suplementar desempenha papel essencial

Especialista da 3R4 Seguros explica como planos de saúde sustentam a excelência hospitalar no Brasil – A edição de 2025 do ranking “World’s Best Hospitals”, publicado pela revista Newsweek, destaca a presença de hospitais brasileiros entre os melhores do mundo. O Hospital Israelita Albert Einstein aparece na 22ª colocação global, reforçando a qualidade da infraestrutura hospitalar e o avanço das práticas médicas e tecnológicas no Brasil.

A presença recorrente de hospitais brasileiros de referência, como Einstein, o Sírio-Libanês e o Samaritano nesse ranking internacional reforça a importância do sistema de saúde suplementar para a evolução do setor no país. Para Igor Rodrigues, CEO da 3R4 Seguros, essa conquista é resultado de um ecossistema que permite a constante qualificação de profissionais e investimentos em inovação:

“Mesmo com o desafio que existe para acomodar parte do atendimento da saúde pública, é inegável que temos uma saúde suplementar com qualidade muito alta. Os planos de saúde são essenciais nesse caminho, pois permitem que exista demanda para profissionais qualificados e novas tecnologias.”

A estabilidade proporcionada pelos planos de saúde contribui para que o setor continue a expandir e aperfeiçoar sua infraestrutura.

“Embora com muitos desafios para inclusão de pessoas na saúde suplementar, o sistema gerou grandes melhorias para a qualidade dos hospitais do Brasil. A demanda constante gerada por planos de saúde auxilia projetos de tecnologia avançada no país, médicos de qualidade excepcional e centros de excelência.”, acrescenta Rodrigues.

O reconhecimento global dos hospitais brasileiros reforça a necessidade de garantir o acesso a serviços de saúde de alta qualidade para um número ainda maior de pessoas. A 3R4 Seguros, especializada em soluções em seguros de saúde, segue comprometida em oferecer alternativas que auxiliem empresas e indivíduos a garantir acesso aos melhores serviços de saúde.

