Bradesco Vida e Previdência lança HUB de Atendimento para médicos em parceria com Grupo Santa

Iniciativa leva consultoria personalizada e soluções em previdência privada e seguro de vida – A Bradesco Vida e Previdência lançou um HUB de Atendimento voltado a médicos, com o objetivo de oferecer consultoria especializada e soluções de Previdência Privada e Seguro de Vida diretamente no ambiente hospitalar aos profissionais da saúde. A primeira operação foi iniciada na rede do Grupo Santa, em Brasília, com expectativa de expansão para outras instituições.

O modelo visa ampliar o acesso a orientações voltadas à proteção e ao planejamento financeiro. Nos espaços dedicados pelo parceiro, profissionais da Bradesco Vida e Previdência oferecerão atendimento presencial personalizado, de acordo com o perfil e as necessidades de cada profissional.

“Queremos que os médicos encontrem no HUB o ambiente ideal para tratar de decisões importantes, que envolvam o planejamento do seu futuro e de seus familiares. A iniciativa foi desenhada para se adaptar ao ritmo do dia a dia hospitalar e facilitar o acesso a soluções de benefícios, reunindo conveniência, orientação qualificada e cuidado com quem cuida” afirma Marcelo Rosseti, Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência.

O HUB oferece o portfólio completo de produtos da Bradesco Vida e Previdência, sob a curadoria de profissionais preparados para orientar de forma individualizada e humanizada, contando com o suporte de ferramenta de planejamento financeiro. A operação é apoiada por uma equipe dedicada, responsável por garantir a implementação e a evolução do modelo.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.