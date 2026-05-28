Bradesco Saúde lança o plano Regional Noroeste Paulista

Produto mira pequenas e médias empresas em cerca de 20 cidades, oferecendo rede local e Seguro Viagem Bradesco, além de outras vantagens – A Bradesco Saúde lança o Bradesco Saúde Regional Noroeste Paulista (NOSP), plano desenhado para atender às empresas da região que buscam equilíbrio entre assistência de alta qualidade e custos acessíveis para o cuidado de seus funcionários.

O produto é voltado principalmente a pequenas e médias empresas, de 3 a 199 vidas, incluídas no segmento SPG, mas também está disponível para o segmento Empresarial (acima de 200 vidas).

A abrangência do Bradesco Saúde Regional Noroeste Paulista compreende cerca de 20 municípios, com destaque para Bauru e Marília, além de cidades como Lençóis Paulista e Agudos.

Para atender à demanda local, o novo produto conta com prestadores hospitalares de relevância na região, entre eles o novo Hospital Santa Lúcia Bauru. A rede também inclui prestadores ambulatoriais relevantes, como o Labormed, o Laboratório Biolab e o CDM Marília.

“O lançamento faz parte do movimento de expansão e diversificação de portfólio da Bradesco Saúde, com foco em produtos com olhar regional. Essa estratégia envolve oferecer uma rede com hospitais reconhecidos na região pela qualidade, além de preço competitivo,para podermos atender às necessidades de empresas dos mais variados perfis, sobretudo o segmento PME (Pequenas e Médias Empresas)”, destaca Flávio Bitter, diretor-geral da Bradesco Saúde.

Flávio Bitter, diretor-geral da Bradesco Saúde, ressaltou os diferenciais do Bradesco Saúde Regional Noroeste Paulista (NOSP)

Região Noroeste de São Paulo

A região Noroeste do Estado de São Paulo se destaca por sua força econômica e elevada qualidade de vida das suas cidades. Bauru, com uma população de mais de 390 mil habitantes (estimativa IBGE 2025), tem IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 0,801, conformedados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e mais de 74 mil empresas ativas, de acordo com o Sebrae. Já Marília, com mais 247 mil moradores, possui IDH 0,798 e mais de 47 mil empresas ativas, segundo as mesmas fontes. Os micro, pequenose médios negócios possuem participação relevante na economia local, respondendo por 53,1% dos trabalhadores empregados por empresas em Bauru e por 63,6% em Marília, pelos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério da Economia, compiladospelo Sebrae.

Carlos Marinelli, CEO da Bradsaúde, destacou o potencial da região e oportunidades em segmentos como o de PMEs

Principais características do Regional Noroeste Paulista

O Bradesco Saúde Regional Noroeste Paulista oferece segmentação assistencial (ambulatorial + hospitalar com obstetrícia), que compreende cobertura para urgência e emergência, consultas, exames, terapias, internação e cirurgias, inclusive parto, e modalidadesde acomodação em quarto individual ou em enfermaria.

Para garantir a sustentabilidade do modelo e mensalidades mais acessíveis, o produto adota a coparticipação obrigatória para o segmento SPG (30% nos grupos de procedimentos). Já para o segmento Empresarial (empresas a partir de 200 pessoas), a coparticipaçãoé opcional e negociável.

Caso o beneficiário faça viagens nacionais a trabalho ou a lazer, também é possível contar com:

Seguro Viagem Bradesco: cobertura de até R$ 60 mil para despesas médicas em viagens nacionais, com até quatro acionamentos anuais (mesmo padrão de excelência aplicado em outras capitais).

Cobertura adicional para atendimento fora da abrangência geográfica: exclusivamente nos casos de urgência e emergência, beneficiários do plano Regional Noroeste Paulista podem contar com atendimento em hospitais parceiros, localizados em diversos municípiosdo território nacional.

Outros destaques:

·Reembolso: reembolso específico para o segmento SPG e sob avaliação para o segmento empresarial.

·Psicologia Online: Acesso facilitado a psicólogos da Conexa Psicologia Viva pelo app e pela área exclusiva do site Bradesco Saúde.

·Saúde Digital: Telemedicina pelo app 24h por dia e consultas agendadas com profissionais de diversas especialidades.

·Clube+Saúde: Descontos e cashback em produtos e serviços de saúde e bem-estar, como farmácias, academias, alimentação e suplementos.

·Possibilidade de contratação simultânea: plano de saúde + plano odontológico.

·Serviço adicional: na cidade de São Paulo, o produto ainda oferece, como cobertura adicional, acesso ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), para atendimentos selecionados.