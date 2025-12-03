Bradesco Saúde apresenta novos produtos no CVG-RJ

Modelo de reembolso também foi tratado, “conhecimento importante na comercialização dos produtos”, afirmou Gabriela Souza, gerente comercial da Bradesco Saúde – Da esquerda para direita: Danyela Arroxellas, Superintendente Regional da Bradesco Saúde; Sonia Marra, presidente do CVG-RJ; Thiago Guedes Rocha, Superintendência Comercial-RJ Mercado e Gabriela Souza, Gerente Comercial da Bradesco Saúde – Foto: Divulgação

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ) recebeu nesta manhã de quarta-feira, dia 3 de dezembro, em sua sede no Centro do Rio, mais um encontro, que busca disseminar conhecimento das diversas práticas e produtos para os corretores de seguros e profissionais do mercado. A seguradora convidada foi a Bradesco Saúde.

A gerente comercial da Bradesco Saúde, Gabriela Souza, repassou conhecimento importante sobre produtos e práticas e tirou dúvidas dos que desejam ampliar seus conhecimentos no segmento de saúde e expandir seus negócios, além de demonstrar os diferenciais das soluções da seguradora.

Ao ser indagada sobre a importância destes encontros, Gabriela Souza, foi taxativa: “Esses encontros, promovidos pelo CVG-RJ, são importantes para o nosso Grupo Segurador e para a Bradesco Saúde. É um espaço de troca de conhecimento com os corretores, parceiros e líderes de negócios, que nos permite estar alinhados às tendências do mercado e às normas regulatórias da ANS, garantindo conformidade e competitividade. Estar presente nesses encontros demonstra o nosso compromisso com a evolução do setor e com a educação continuada”, afirmou a executiva.

“Nós ficamos felizes e gratificados pela audiência que os nossos eventos estão tendo, com a qualidade dos paletrantes e do interesse dos corretores deste segmento tão importante do mercado, Vida e Benefícios, em franca expansão. Na minha percepção, a ferramenta para abrir oportunidades de negócios é o conhecimento. Todos os ensinamentos colhidos nesta palestra da Bradesco Saúde foram fundamentais para a qualificação e o bom atendimento dos corretores de seguros”, avalia a presidente do CVG-RJ, Sonia Marra.

Sobre o CVG-RJ – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 59 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 2.000 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.