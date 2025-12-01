Bradesco Saúde amplia presença no Rio Grande do Sul com lançamento do plano Efetivo Plus

Com cobertura nacional, preços mais acessíveis e ampla rede hospitalar, novo produto diversifica opções de cobertura para empresas gaúchas – As empresas do Rio Grande do Sul terão uma nova opção de cuidado para oferecer a seus funcionários. A Bradesco Saúde anuncia a chegada ao mercado gaúcho do Efetivo Plus, seu novo plano de saúde com abrangência nacional, lançado recentemente em São Paulo e no Distrito Federal.

Voltado a empresas a partir de três pessoas, o Efetivo Plus representa uma opção mais acessível de plano nacional, com diferenciais em rede e cobertura para atender às necessidades das empresas para os cuidados com a saúde de seus funcionários, com opção de contratação regional e nacional.

Vale destacar a rede credenciada, com nomes como Blanc Hospital, Hospital São Lucas da PUC-RS e hospitais da rede Santa Casa de Porto Alegre, com destaque para a maternidade do Hospital Nora Teixeira. A rede do Efetivo Plus conta, ainda, com a rede Weinmann para serviços de diagnóstico.

“O Efetivo Plus foi criado para tornar ainda mais acessível nossa grade de produtos, chegando a empresas que buscam qualidade assistencial e uma excelente relação custo-benefício, tornando nossa grade ainda mais completa. Estamos bastante otimistas quanto ao potencial do mercado gaúcho, onde já observamos uma demanda significativa e ainda não atendida”, destaca Flávio Bitter, diretor da Bradesco Saúde.

Além da rede com prestadores reconhecidos pela qualidade, o Efetivo Plus se destaca pelos serviços oferecidos aos beneficiários. Entre eles, o acesso facilitado a psicólogos e a consultas por telemedicina por meio do aplicativo Bradesco Saúde, as consultas e exames em um só lugar, pela rede de clínicas Meu Doutor Novamed, com unidade no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, a seleção de médicos do programa Meu Doutor e a possibilidade de adquirir produtos e serviços com descontos e condições especiais, por meio do Clube+Saúde.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, atende hoje a cerca de 3,8 milhões de beneficiários.