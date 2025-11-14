Bradesco Saúde amplia presença em praças estratégicas com lançamento de plano nacional

Iniciando por São Paulo, o Efetivo Plus chega ao mercado com preços acessíveis e ampla rede hospitalar – A Bradesco Saúde anuncia o lançamento do Efetivo Plus, plano de saúde de abrangência nacional, que reforça sua estratégia de expansão e diversificação de portfólio, pensada de acordo com a necessidade dos diferentes perfis de clientes. Voltado a empresas a partir de três vidas, o novo produto começa a ser comercializado inicialmente em São Paulo, com previsão de chegar em breve a outros mercados, como Distrito Federal e Rio Grande do Sul.

O Efetivo Plus representa uma opção mais acessível de plano nacional, com diferenciais em rede e cobertura para atender ao que as empresas buscam para cuidar da saúde de seus funcionários. Com coberturas ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, o produto pode ser adaptado com opções de contratação com ou sem coparticipação, além de acomodação em quarto ou enfermaria.

Em São Paulo, o Efetivo Plus conta com uma rede credenciada de excelência, incluindo nomes como Hospital Edmundo Vasconcellos, Hospital São Camilo Pompéia, Hospital São Luiz Jabaquara, Hospital Villa Lobos, Instituto do Coração – INCOR, Hospital da Criança e Maternidade Santa Joana.

“O Efetivo Plus foi desenhado para proporcionar a mais empresas, de todos os tamanhos e perfis, o acesso a uma assistência médico-hospitalar de qualidade, com uma excelente relação custo-benefício e a credibilidade da marca Bradesco Saúde. Estamos muito otimistas com o potencial desse novo produto, que chega inicialmente a São Paulo e em breve também estará disponível em outras praças”, destaca Flávio Bitter, diretor da Bradesco Saúde.

Além da rede com prestadores reconhecidos pela qualidade disponíveis na capital paulista, o Efetivo Plus se destaca pelos serviços oferecidos aos beneficiários. Entre eles, o acesso facilitado a psicólogos e a consultas por telemedicina por meio do aplicativo Bradesco Saúde, as consultas e exames em um só lugar, pela rede de clínicas Meu Doutor Novamed, com 12 unidades na Grande São Paulo, a seleção de médicos de programa Meu Doutor e a possibilidade de adquirir produtos e serviços com descontos e condições especiais, por meio do Clube+Saúde.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, atende hoje a cerca de 3,8 milhões de beneficiários.

Foto: Flávio Bitter, diretor da Bradesco Saúde