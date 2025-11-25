Allcare firma parceria exclusiva com Sabin Sinai, em Minas Gerais

Empresa será a única responsável pela estipulação dos planos coletivos por adesão da Operadora Sabin Sinai – A diretoria da Allcare Gestora de Saúde esteve na cidade de mineira de Juiz de Fora para reunir-se com a alta direção da Operadora de Saúde Sabin Sinai. Na agenda, um evento no auditório do Hospital Monte Sinai para anunciar e celebrar a parceria firmada entre as duas empresas, por meio da qual a Allcare passa a ser a responsável exclusiva pelos planos coletivos por adesão da operadora.

“Há muito vínhamos buscando um parceiro que pudesse impulsionar os nossos negócios e encontramos na Allcare uma empresa de grande reputação, que sem dúvida será um interlocutor capaz de nos representar plenamente frente ao nosso público”, destacou o diretor Administrativo e Assistencial da Sabin Sinai, Dr. Gustavo de Moraes Ramalho.

A marca Sabin Sinai surgiu a partir de uma aliança estratégica entre os dois melhores hospitais da rede privada de Juiz de Fora, o Hospital Monte Sinai e o Hospital Albert Sabin. As duas instituições, juntas, transferem sua expertise em gestão e referência em alta complexidade para fortalecer a marca da operadora que, hoje, é a que mais cresce na região.

O Monte Sinai é reconhecido como um dos melhores hospitais do mundo pelo World’s Best Hospitals 2025, ranking publicado pela revista norte-americana Newsweek, em colaboração com o Statista, plataforma global de dados e inteligência de dados, com base em recomendações de especialistas, indicadores de qualidade e uma nova métrica: a pontuação bibliométrica. O ranking reforça sua ênfase em excelência clínica e cuidado centrado no paciente, incluindo critérios como as PROMs (do inglês Patient-Reported Outcome Measures), ou Medidas de Desfechos Reportadas por Pacientes.

Com assistência em clínicas, consultórios e hospitais para atendimento ao beneficiário, a Sabin Sinai garante que o cliente tenha acesso aos melhores centros de diagnóstico e laboratórios em todos os pontos da cidade e região. Além disso, em casos de Urgências e Emergências, os beneficiários Sabin Sinai podem ser atendidos nos Hospitais da Rede Abramge em todo o Brasil, bastando apenas apresentar o Cartão Sabin Sinai e um documento de identidade.

“Esta é uma parceria de extrema importância para a Allcare, por tratar-se de uma operadora referência não somente na região de Juiz de Fora, mas em todo o Brasil. A marca Sabin Sinai é sinônimo de inovação no setor de saúde suplementar nacional, o que nos enche de orgulho e responsabilidade ao mesmo tempo”, declarou o CEO da Allcare, Farias Sousa.

Essa responsabilidade se materializa em uma estrutura cuidadosamente planejada para a operação da parceria. No âmbito comercial, todas as ações serão conduzidas por equipes especializadas e plenamente capacitadas nos produtos da operadora, seguindo os processos internos e responsabilidade técnica, sempre alinhadas aos princípios de transparência e integridade que norteiam Allcare e Sabin Sinai. “Como sabemos da importância do contato direto com o público, vamos também oferecer os planos na loja própria da Sabin Sinai, que já é uma referência na cidade”, revela a diretora Comercial da Allcare e responsável pela negociação da parceria, Suely Ribeiro.

“Esse momento representa não apenas uma união de marcas, mas a convergência de propósitos. Essa parceria é um passo decisivo para ampliação do acesso à saúde de qualidade, alto nível de confiança e atendimento de excelência para nossos beneficiários e clientes corporativos da região”, comenta Suely.

Também estiveram presentes ao evento, representantes de diversas entidades parceiras e grandes empresas, dirigentes médicos, colaboradores da Sabin Sinai e autoridades locais. “Estamos celebrando junto com a Sabin Sinai muito mais do que uma parceria de negócios, estamos criando um ecossistema de saúde que beneficiará não somente os envolvidos diretamente, mas também toda a economia de Juiz de Fora, uma das mais importantes cidades da Zona da Mata e do Estado de Minas Gerais”, conclui Farias.

Sobre a Allcare

Com atuação em todo o território nacional, a Allcare possui estrutura própria em 20 Estados e no Distrito Federal, a Allcare Gestora de Saúde é especializada no desenvolvimento, distribuição e gestão de produtos e serviços de saúde em âmbito nacional. Por meio do seu grupo de empresas, tem como propósito promover o cuidado com a saúde, levar bem-estar e qualidade de vida à população. Com foco na inclusão, facilita o acesso e desenvolve ações de prevenção e promoção da saúde, acompanhando a experiência dos clientes em toda sua jornada. Reconhecida pela atenção que dispensa às pessoas, a Allcare está entre as melhores empresas para trabalhar no país nos rankings do GPTW e FIA, além de possuir diversas premiações na área de relacionamento com clientes, como os Prêmios ABT, Smart Customer e Cliente SA. A Allcare conta com mais de 400 colaboradores e mais de 350 mil beneficiários.