Affiance e Unimed-BH lançam parceria para impulsionar setor de saúde suplementar

A Affiance, administradora referência no mercado de benefícios, e a Unimed-BH, uma das maiores operadoras de saúde do País, celebraram parceria estratégica com o objetivo de expandir o acesso a soluções de saúde suplementar em Minas Gerais. O anúncio oficial ocorreu no dia 12 de março, em Belo Horizonte/MG, em um evento prestigiado que reuniu 450 convidados, incluindo executivos das duas empresas, corretores e parceiros do setor.

O acordo viabiliza a comercialização do produto PME Administrado da Unimed-BH com atuação em Belo Horizonte e em outros 33 municípios de Minas Gerais. As vendas serão gerenciadas pela administradora, por meio da assessoria da Benefício Intelectual, empresa do Grupo Simetria Brasil, consolidando uma oferta bastante aguardada pelo mercado via Affiance.

Fabiana Cardoso, diretora Comercial da Affiance, ressalta que essa aliança representa um divisor de águas no setor. “A parceria com a Unimed-BH fortalece ainda mais nossa empresa no mercado de saúde suplementar. Estamos agregando um produto altamente competitivo ao nosso portfólio, garantindo soluções completas aos clientes e criando oportunidades para os corretores. Esse movimento amplia nossa atuação e reafirma o compromisso com a excelência no atendimento”, destaca.

Segundo o gerente de Relacionamento com Clientes Adesão da Unimed-BH, Diego Muneron, a parceria tem um grande potencial de crescimento e impacto no mercado. “Gostaria de expressar nosso sincero agradecimento pela parceria de negócios que construímos juntos. Estamos muito entusiasmados com o potencial de nossas colaborações e confiantes de que alcançaremos excelentes resultados”, afirma.

Com mais de 50 anos de história, a Unimed-BH consolidou-se como referência no setor de saúde suplementar. O executivo lembra que atualmente a operadora atende mais de 1,5 milhão de beneficiários, sendo líder de mercado em Minas Gerais e a maior operadora de saúde fora do eixo Rio-São Paulo, ocupando a sétima posição no ranking nacional.

Segundo Fabiana Cardoso, os corretores parceiros da Affiance terão acesso a um produto “altamente competitivo”, com diferenciais que incluem cobertura de qualidade, campanhas comerciais “agressivas” e atendimento personalizado. “Essas condições especiais visam impulsionar as vendas e garantir o melhor suporte aos profissionais do setor”, complementa.

O evento de lançamento da parceria foi um marco para o setor. Entre os presentes estavam representantes da Unimed-BH e executivos da Affiance, Benefício Intelectual, Simetria Brasil, além da diretoria da ESB.Corp, holding que controla as três empresas.

Para Fabiana Cardoso, essa é apenas a primeira de muitas conquistas que a Affiance pretende alcançar junto à Unimed-BH. “Nossa expectativa é fortalecer ainda mais essa parceria e consolidar a Affiance como referência no segmento de saúde suplementar. Estamos muito entusiasmados com o futuro e confiantes de que essa colaboração trará benefícios expressivos para o mercado”, conclui.

Foto: Executivos da Affiance e Unimed-BH celebram lançamento com parceiros de negócios