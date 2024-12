São Paulo registra mais de 583 mil novos beneficiários em planos odontológicos em um ano

O setor de planos exclusivamente odontológicos em São Paulo registrou um aumento significativo no último ano, com a adesão de 583.914 novos beneficiários. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) em 5 de dezembro, o número total de usuários no estado chegou a 11.562.290 em outubro de 2024, um aumento de aproximadamente 5,32% em relação a outubro de 2023, quando o setor somava 10.978.376 beneficiários.

Roberto Seme Cury, presidente da SINOG – Associação Brasileira de Planos Odontológicos, que representa 72% do mercado, ressalta que “investir em planos odontológicos proporciona um excelente custo-benefício para empresas e para a população em geral, garantindo acesso a tratamentos de qualidade em todo o território nacional”. Ele destaca ainda, que a oferta crescente de canais de comercialização online facilita a pesquisa e contratação dos planos, além de o valor acessível do ticket médio ser um fator que contribui para o crescimento do setor.

Sobre a SINOG

Criada em 1996, atua desde então como agente de crescimento e aperfeiçoamento do setor. Pelos números mais recentes da ANS, são mais de 33 milhões de Beneficiários que aderiram a alguma modalidade de Plano Odontológico, quase todas elas com cobertura abrangente do rol da ANS.

Além disso, a SINOG divulga e amplia o conceito de Plano Odontológico como facilitador do acesso à Assistência à Saúde Bucal pela população, promovendo a integração das empresas junto à classe odontológica. É a criadora do movimento “Julho Neon, Salve o Sorriso Brasileiro”, que busca ampliar a importância da Saúde Bucal no país, e ainda, é responsável pela concepção e organização do maior Evento do Setor de Planos Odontológicos da América Latina, o SIMPLO.

Foto: Roberto Seme Cury, presidente da SINOG