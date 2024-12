CVG-RJ parabeniza o SINCOR-RJ pelos seus 92 anos

O Presidente do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), Edson Calheiros, juntamente com toda a sua diretoria, expressa suas sinceras felicitações ao Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Sincor-RJ) pelos seus 92 anos de história. Essa trajetória é marcada pela dedicação e pela luta constante em prol da valorização e defesa dos corretores de seguros, uma categoria essencial para o mercado segurador.

Parabéns ao Sincor-RJ por esse marco significativo e pelos serviços prestados ao longo dessas nove décadas!

Edson Calheiros

Presidente do CVG-RJ

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.