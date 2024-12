“Seguro de cibersegurança no Brasil apresenta tanto potenciais significativos quanto desafios consideráveis”, destaca especialista internacional

Durante visita ao Brasil, Shay Simkin, relata que as empresas nacionais estão progredindo bem em maturidade em cibersegurança, mas ainda há espaço para crescimento, especialmente na adoção de melhores práticas para gestão de riscos e proteção de dados – Recentemente, Shay Simkin, pioneiro na criação do seguro cyber e Diretor Global de Cyber da Howden, passou pelo Brasil e comentou sobre o mercado de seguros de cibersegurança no país que apresenta tanto potenciais significativos quanto desafios consideráveis.

O executivo observa que as empresas brasileiras estão progredindo bem em maturidade em cibersegurança, mas ainda há espaço para crescimento, especialmente na adoção de melhores práticas para gestão de riscos e proteção de dados. Comparado a mercados mais maduros, há uma necessidade de maior investimento em educação e soluções de cibersegurança.

O foco crescente do Brasil na proteção de infraestruturas críticas, como finanças e telecomunicações, impulsiona a inovação em cibersegurança. Além disso, com o aumento das regulamentações de proteção de dados, a demanda por soluções abrangentes de gestão de riscos cibernéticos, incluindo seguros, provavelmente – segundo o especialista – aumentará.

À medida que as empresas se tornam mais dependentes digitalmente, a necessidade de soluções abrangentes e robustas de cibersegurança, incluindo seguros, continua a crescer. “Antecipamos um forte crescimento no mercado de cibersegurança da Howden, impulsionado por inovações como o Safe+ e nosso foco em oferecer soluções orientadas por dados, centradas no cliente. A necessidade de seguros cibernéticos deve aumentar à medida que a digitalização acelera”, explica Simkin.

Shay Simkin completa, que a Howden tem feito investimentos significativos em tecnologia e talentos para aprimorar as ofertas cibernéticas. “Isso inclui parcerias com empresas líderes em cibersegurança e o desenvolvimento de produtos avançados como o Safe+. Inicialmente, imaginamos um mundo onde o seguro cibernético se tornaria tão essencial quanto a cobertura tradicional de propriedade ou responsabilidade civil. Hoje, essa visão está se tornando uma realidade globalmente, incluindo no Brasil. A surpresa tem sido a velocidade da transformação digital e a sofisticação das ameaças cibernéticas, o que enfatizou a importância da inovação contínua em nossas ofertas”, reforça.

Shay Simkin acredita que a inteligência artificial (IA) e o aprendizado de máquina (machine learning) estão transformando o setor de seguros cibernéticos globalmente, ao permitir a avaliação de riscos em tempo real, análises preditivas e respostas automatizadas a ameaças. Essas tecnologias também contribuem para uma subscrição e gestão de sinistros mais precisas. No Brasil, o uso de IA em seguros cibernéticos ainda está em estágios iniciais, com a Howden já incorporando essas soluções em sua oferta para clientes, mas há um grande potencial para aumentar a resiliência em diversos setores à medida que a adoção dessas tecnologias cresce.

Shay Simkin fundou a InsurTec.com em 1997 e introduziu soluções de seguros para o ciberespaço. Atualmente, o executivo lidera as iniciativas de Responsabilidade Cibernética da Howden, focando no desenvolvimento de novos produtos e na educação por meio da “Cyber Academy”. Shay foi reconhecido como Pessoa do Ano na Indústria de Risco Cibernético em 2017. Graduado em Ciências Políticas pela Universidade de Haifa, em Israel, o executivo é associado do Chartered Insurance Institute desde 1999.

