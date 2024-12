Bradesco Vida e Previdência é destaque em ranking de Fundos de Investimento em Previdência

Empresa conquistou o primeiro lugar nas categorias “Melhor Seguradora” e “Diversidade de Fundos” – A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, conquistou o primeiro lugar nas categorias “Melhor Seguradora” e “Diversidade de Fundos” na edição 2024 do tradicional Guia de Previdência Valor/FGV. Elaborada pelo Centro de Estudos em Finanças da FGV/SP em parceria com o jornal Valor Econômico, a edição de 2024 da publicação analisou mil fundos de investimento direcionados para planos de previdência PGBL e VGBL. Os fundos são classificados com estrelas (de uma a cinco), visando servir de referência para os investidores planejarem seu futuro.

“A premiação pela diversidade do nosso portfólio de Previdência é particularmente importante e significativa por espelhar o sucesso da estratégia implementada pela companhia nos últimos anos, que ampliou nossa grade de fundos para mais de cem produtos, assim como a parceria com gestores terceiros, de forma criteriosa e seletiva, sempre em sinergia com a Bradesco Asset, que também venceu quatro categorias do Guia, incluindo a de melhor gestora”, ressalta Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.

Como resultado, observa o executivo, nos últimos cinco anos, a empresa incrementou progressivamente o fluxo de sua captação líquida em Previdência, atingindo um saldo positivo superior a R$ 7 bilhões em 2023 e que deve superar a marca de R$ 10 bilhões em 2024.

Dentre os produtos, destacam-se os fundos Bradesco Bolsa Americana PGBL/VGBL, com foco na alocação em ativos internacionais, e Bradesco Diversificação Global PGBL/VGBL, direcionado à renda fixa e variável, tanto em mercados desenvolvidos quanto emergentes. Nos últimos 12 meses, ambos apresentam rentabilidades em termos nominais de cerca de 40% e 22%, respectivamente.

Paralelamente, a Bradesco Vida e Previdência ampliou e aprimorou sua área de assessoramento especializado. Atualmente, são cerca de dois mil especialistas em investimentos no Banco Bradesco que fazem o gerenciamento amplo do cliente e, se necessário, o encaminham para um time dedicado exclusivamente à área de previdência.

“O resultado desse refinamento pode ser medido em números: em apenas um ano, o montante de migração interna entre nossos produtos, reflexo do relacionamento próximo e qualificado com cada cliente, alcançou R$ 40 bilhões, do total de R$ 350 bilhões da nossa carteira”, revela Scripilliti.

Já no que toca aos canais digitais, além de acesso aos produtos via App, a Bradesco Vida e Previdência mantém um fluxo de comunicação mensal com o cliente, fornecendo informações recorrentes, como extrato individualizado do plano, incluindo montante de reservas e rentabilidade, e uma análise do cenário econômico do país elaborada em parceria com a Bradesco Asset.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes e ajudando em seu planejamento financeiro com planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Foto: Estevão Scripilliti, diretor da Bradesco Vida e Previdência.