CCPSegNews promoverá Seminário presencial e lançamento de livro sobre Seguro Garantia em março!

O Centro de Capacitação Profissional Seg News (CCPSegNews) inicia o ano de 2025 com duas novidades para o segmento de Seguro Garantia. Será lançado o livro impresso e e-book – “Desenvolvimento e Importância do Seguro Garantia no Brasil”, com a colaboração de coautores de companhias de seguros, corretoras de seguros e advogados especialistas no tema. Com Edição e Coordenação Editorial: Ivanildo Sousa – CEO da Agência Seg News e Coordenação Técnica: Carolina Vieira, CEO da Lavoro Seguros e Administradora do poadcast Casa do Seguro Garantia (@casadosegurogarantia). A previsão é de que a publicação seja lançada durante o I Seminário Seg News Construindo Seguro – Garantias e a Nova Lei de Licitaçôes, que já está agendado para o dia 27 de março de 2025 no formato presencial no Espaço Paulista de Eventos (Sala Netuno) – Av. PaulisRa, 807 – 17o Andar.

PROJETO EDITORIAL SEGUROS ENTRE LINHAS

LIVRO: “DESENVOLVIMENTO E IMPORTÂNCIA DO SEGURO GARANTIA NO BRASIL”

(*) PREVISÃO DE LANÇAMENTO – MARÇO DE 2025!

I SEMINÁRIO SEG NEWS CONSTRUINDO SEGURO – GARANTIAS E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES

Impactos e Oportunidades no Seguro Garantia com a Nova Lei de Licitações

Data: 27 de março de 2025 – Das 8h30 ás 12h30

Local: Sala Netuno

Espaço Paulista de Eventos (Av. Paulista, 807 – 17o Andar)

