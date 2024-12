Evento celebra a autonomia financeira e emocional das mulheres

Imaginem um evento que tem como objetivo celebrar a autonomia financeira e emocional das mulheres e que conta com o apoio do Tesouro Nacional e da B3 (a Bolsa de Valores do Brasil), além do patrocínio do Banco do Brasil. Pois, esse é o caso do encontro “O dia da sua independência!”, organizado pela FemFintech Elas que Lucrem (EQL), que ainda vai premiar as vencedoras do reality “Garotas de Ouro”.

Sensacional, certo?

Segundo a ex-presidente da Sou Segura, Simone Vizani, que participa diretamente do projeto de inclusão financeira e de seguros inclusivos, junto com a CEO da EQL, esse evento é exclusivo e tem poucas vagas disponíveis. “Ao final, teremos o anúncio das vencedoras da corrida das influenciadoras, daquelas que aprenderam mais sobre investimentos e engajaram mais mulheres na educação financeira. É um projeto bem bacana de inclusão social e educação financeira”, frisa Simone Vizani.

O evento será realizado no dia 17 de dezembro, a partir das 14 horas, na Arena B3 (Praça Antônio Prado, 48 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo), um espaço moderno e conectado ao futuro financeiro do país.

E o melhor de tudo: a inscrição é totalmente gratuita.

Mas, esse evento não é apenas uma celebração.

Haverá ainda a oportunidade de transformação. As participantes terão acesso a painéis exclusivos, com especialistas em finanças e bem-estar, que vão compartilhar estratégias práticas para conquistar sua independência financeira e emocional.

O primeiro painel será um bate-papo sobre “A importância da independência emocional da mulher”, com a participação da juíza Luciana Fiala; da CEO da “Elas que Lucrem”, Francine Mendes; e da procuradora do Banco Central, Tânia Nigri.

Em seguida, será debatido o tema “Investimentos para conquistar a independência financeira”, com a presença da consultora Dani Colombo. Por fim, haverá a entrega da premiação “Garotas de Ouro”. Faça a sua inscrição agora mesmo neste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeravSjFiDgUgKYpvFE5PONX0sbHk5jQ0Cq2wK-BDCPECBfmA/viewform