Bradesco Seguros é premiada como melhor seguradora no Maiores e Melhores do Transporte

Premiação é baseada na análise do balanço financeiro de 2023 e em indicadores de desempenho – A Bradesco Auto/RE foi vencedora do Prêmio Maiores do Transporte e Melhores do Transporte 2024, concedido pelas revistas Transporte Moderno e Technibus, da OTM Editora. A companhia foi reconhecida como a melhor na categoria de Seguradoras, com base na análise do balanço financeiro de 2023 e em indicadores de desempenho.

Em sua 37ª edição, a iniciativa destaca os bons resultados e a eficiência líderes nos modais rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo e fluvial, incluindo empresas de soluções para o transporte, como as seguradoras.

O Superintendente Regional Comercial da Bradesco Auto/RE, Ricardo Luís Costa, recebe o prêmio Maiores do Transporte e Melhores do Transporte 2024

“Estamos muito satisfeitos com o reconhecimento, que reflete nossos constantes esforços em oferecer as melhores soluções para os clientes do setor de transporte e mobilidade. Esse resultado indica que estamos cumprindo nossos objetivos, de sempre mapear novos riscos, flexibilizar prazos, agilizar processos de contratação e investir em tecnologia e inovação. Seguiremos comprometidos com a missão de entregar produtos completos e que protejam nossos segurados”, afirma o diretor de produtos da Bradesco Seguros, Saint’Clair Lima.

A cerimônia de premiação ocorreu na terça-feira, 26 de novembro, em São Paulo, e a seguradora esteve representada pelo Superintendente Regional Comercial, Ricardo Luís Costa.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 5,1 bilhões de prêmios em automóveis (jan a set/24) e de R$ 713 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a set/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,8% (até ago/24) em market share de automóveis no mercado e 15,8% (até ago/24) de market share em residencial.

