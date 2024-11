Rodobens ressalta a importância do seguro fiança locatícia diante do crescimento do mercado de locação

Aumento de 26,6% no acumulado do ano, segundo dados da Susep, reflete a expansão da demanda por soluções que simplificam o processo de locação – O mercado de seguro fiança locatícia apresenta um crescimento significativo neste ano. De acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o Fiança Locatícia registrou um aumento de 26,6% no acumulado de 2024 em comparação a 2023, refletindo a ascensão da demanda por soluções que agilizem o processo de locação.

Em um cenário de expansão do mercado de locação no País, a Rodobens destaca a importância dessa solução para o locador e o locatário. “O seguro fiança locatícia se estabelece como uma alternativa viável para atender à crescente demanda por imóveis para aluguel no mercado imobiliário. Essa opção melhora a experiência do usuário”, diz Luis Guilherme Vilela, diretor da Rodobens Seguros.

Segundo a companhia, esse tipo de seguro tem se tornado a garantia preferida entre o público feminino e os jovens de até 29 anos que buscam alugar imóveis com preço médio de R$ 2 mil. Com 50% das escolhas voltadas para essa opção, a modalidade se destaca pela sua praticidade e segurança, alinhando-se ao estilo de vida dinâmico e moderno desse público.

“A solução se diferencia por proporcionar segurança financeira e desburocratizar a relação entre locatários e proprietários, promovendo um ambiente mais acessível para todos”, diz Vilela. De acordo com o executivo, o seguro fiança locatícia elimina a necessidade de fiadores, permitindo que os inquilinos acessem seus imóveis de forma ágil e sem complicações no processo de locação. Além disso, ao dispensar altos custos, como depósitos caução, o seguro ajuda a preservar o orçamento dos locatários, que também se beneficiam de assistências diversas, incluindo serviços de chaveiro, desentupimento e reparos em eletrodomésticos.

Para os proprietários, a modalidade oferece a garantia do recebimento do aluguel, mesmo durante processos de despejo. Mas a proteção financeira vai além, permitindo a inclusão de coberturas adicionais que garantem o pagamento de condomínio, IPTU e contas de consumo, além de assegurar reparos em casos de danos ao imóvel. “Com o seguro fiança locatícia, buscamos descomplicar o processo de locação, tornando-o mais seguro e acessível para ambas as partes. Nossa meta é garantir tranquilidade para os proprietários e facilitar a vida dos inquilinos”, afirma o diretor da Rodobens Seguros.

Para o executivo, o cenário deve permanecer positivo, acompanhando o aquecimento do mercado imobiliário. Além disso, algumas tendências para esse tipo de seguro incluem maior digitalização e automação do processo, personalização de apólices, parcerias com fintechs e maior adesão de locatários. “O mercado está se adaptando a mudanças tecnológicas e comportamentais, tornando o seguro mais acessível e flexível”, finaliza Vilela.

