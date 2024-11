CCS-RJ anuncia inauguração de sua nova sede

A inauguração será no próximo dia 9 de dezembro – A presidente do Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ), Fátima Monteiro, anuncia com muito entusiasmo que está tudo pronto para a inauguração da nova sede. “O projeto tão sonhado para uma nova sede do CCS-RJ foi concluído. O espaço vai oferecer mais conforto e modernidade aos associados, acolher cada vez melhor a todos os parceiros. Será a nova casa dos corretores de seguros do Rio”. E completa, “estruturada com um auditório de 40 lugares, sala de reunião para os corretores, irá atender com muito profissionalismo os sócios antigos e os novos que virão. Preparada para as demandas atuais e futuras do Clube, reforçando nosso compromisso de fortalecer a categoria e fomentar o crescimento do setor”, finaliza Fátima.

A nova sede do CCS-RJ, que permanecerá no Centro do Rio, será localizada na Rua da Quitanda, 159, no 11º andar.

Sobre o CCS-RJ |

Fundado em 1980, o Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro busca estimular encontros e debates para o desenvolvimento do setor e da categoria. A entidade promove a articulação estratégica e contínua com todos os integrantes do sistema nacional de seguros privados. http://ccsrj.com.br/

Foto: Fátima Monteiro, presidente do Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ)