Rodobens realiza Esquenta Black Friday para consórcios de imóvel

Até o dia 31 de agosto, clientes podem adquirir cotas de grupos selecionados com descontos de 20% na taxa de administração – Durante todo o mês de agosto, a Rodobens realiza o Esquenta Black Friday, oportunidade imperdível para quem deseja realizar o sonho da casa própria por meio do consórcio. Com descontos de 20% na taxa de administração, a campanha é válida até 31 de agosto e contempla 12 grupos selecionados.

Os clientes poderão aproveitar essa oferta exclusiva ao adquirir cotas de consórcios específicos, que incluem opções de imóveis variando de R$ 80 mil a R$ 1 milhão. As vagas nos grupos contemplados são limitadas e os descontos não são cumulativos com o desconto de taxa para grandes negócios.

“Abrimos o Esquenta Black Friday para proporcionar uma oportunidade única aos nossos clientes, oferecendo condições especiais para que eles possam investir com segurança e planejamento. Com a redução na taxa de administração, queremos facilitar ainda mais a aquisição de bens tão importantes”, afirma Sebastião Cirelli, diretor do Consórcio Rodobens.

Os interessados em adquirir cotas dos grupos participantes do Esquenta Black Friday podem acessar o nosso site: https://www.rodobens.com.br/ e verificar as melhores ofertas pelo nosso WhatsApp.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto (SP) presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

