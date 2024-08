Ministro da Fazenda confirma presença no 23º Congresso dos Corretores de Seguros

Veja a Programação Preliminar – Em decisão que claramente sinaliza a importância e relevância do setor e notadamente do evento para o Governo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou sua presença no 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, que será realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 10 e 12 de outubro. A decisão foi anunciada pelo próprio ministro, terça-feira (13), em Brasília, durante reunião de trabalho que contou com as presenças dos presidentes da Fenacor, Armando Vergilio, e da Escola de Negócios e Seguros (ENS), Lucas Vergilio; do secretário de Reforma Econômica do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto; e do superintendente da Susep, Alessandro Octaviani. “Formulamos oficialmente o convite e o ministro aceitou de pronto, confirmando sua presença no nosso Congresso”, revelou Armando Vergilio.

O presidente da Fenacor acrescentou ainda que, na mesma ocasião, tanto o secretário Executivo do Ministério da Fazenda quanto o superintendente da Susep também confirmaram as suas presenças e efetivas participações no Congresso.

PROGRAMAÇÃO/PAINEIS PRINCIPAIS

Nesta 5ª feira (15), a Comissão Organizadora aprovou a Programação Preliminar (ainda sujeita a eventuais ajustes e complementos) do 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, cujo tema central é “O Futuro da Distribuição de Seguros no Brasil”.

No dia 10 de outubro (quinta-feira), às 11 horas, será a aberta oficialmente a EXPOSEG, a mais tradicional feira de negócios do mercado, que acontecerá paralelamente ao Congresso e que, nesse primeiro dia, funcionará até às 19 horas.

O credenciamento dos congressistas poderá ser feito das 10 às 19 horas.

Já a solenidade oficial de abertura do 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros está marcada para 19h30min, com as presenças de diversas autoridades (Ministros, Governadores, etc.), lideranças políticas (Senadores, Deputados) e as maiores personalidades do mercado.

Em seguida, às 21 horas, será servido o jantar.

Por fim, às 22 horas, começa a programação cultural do Congresso, com um grande show de Diogo Nogueira, sob o patrocínio da BP Seguradora.

No dia 11 de outubro (sexta-feira), o credenciamento poderá ser realizado a partir das 08h00min.

A programação terá início às 08h30min. Veja, abaixo, a relação dos principais painéis já definidos sobre grandes temas de interesse do mercado, que estão previstos para esse dia:

1 – Os Desafios da Saúde Suplementar no Brasil;

2 – Realidade e Perspectivas Econômicas para o Brasil e o Mercado de Seguros;

3 – O Setor de Seguros em Movimento e Transformações;

4 – A importância Social do Seguro de Pessoas;

5 – O Corretor de Seguros Como Planejador Financeiro e de Investimentos;

6 – Quando a Inteligência Artificial se Encontra com a Inteligência Humana: Oportunidades para o Mercado de Seguros;

7 – Como ser Eficiente na Assessoria de Investimentos;

8 – A importância do Relacionamento com o Cliente;

9 – Agregando Serviços e Soluções; e

10 – Vida e Previdência.

Nesse dia (11/10), a Exposeg será aberta às 13 horas e o jantar será servido às 21 horas.

Em seguida, às 22 horas, será apresentada a segunda grande atração da programação cultural, com um show de Toni Garrido, sob o patrocínio da MAG Seguradora.

Em 12 de outubro (sábado), “Dia do Corretor de Seguros”, a programação será especial e também terá início às 08h30min. Veja, abaixo, a relação dos principais painéis já previstos para esse dia:

1 – Open Insurance: o que é e o que esperar?;

2 – Corretores de Seguros: protagonistas ou provedores de solução (?!);

3 – O Futuro da Distribuição de Seguros no Brasil;

4 – Qual o Futuro do Automóvel? E o Seguro?

5 – O Seguro Saúde e o Corretor;

6 – Inovações no Mercado de Seguros;

7 – Viajando com a ENS;

8 – Perspectivas do Mercado Para a Corretagem;

9 – Gerenciando Riscos;

10 – Iniciando a Jornada na Corretagem de Seguros;

11 – A Inteligência Artificial a Serviço do Corretor.

Para encerrar esse dia em clima de festa e comemoração, será servido, às 21 horas, um jantar no estilo “Comida di Buteco”.

Logo após, às 22 horas, haverá a homenagem à categoria dos Corretores de Seguros, com a apresentação da bateria e de passistas da premiadíssima e reconhecida no mundo inteiro Escola de Samba Estação Primeira da Mangueira (patrocínio institucional da CNSEG), encerrando o Congresso em grande estilo.

Este será o melhor, maior e mais completo evento do setor de seguros da América Latina já realizado até hoje, com mais de 100 palestrantes e mais de 30 painéis em 11 auditórios.

Em breve vários outros painéis ainda serão anunciados.