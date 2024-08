Aconseg-RJ tem nova diretoria

Posse dos novos integrantes foi prestigiada por importantes nomes do mercado segurador brasileiro – Em evento realizado nesta quarta-feira (14), na zona sul do Rio de Janeiro, a nova diretoria da Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) tomou posse. Assumiram Luiz Philipe Baeta Neves (presidente), César Augusto Braga (primeiro secretário), Gilberto Villela (segundo secretário), Joffre Nolasco (primeiro tesoureiro) e Jaqueline Duarte dos Santos Rocha (segunda tesoureira). Importantes nomes do mercado segurador prestigiaram o evento, dentre eles presidentes ​de diversas entidades do setor de seguros, como Ricardo Montenegro (da Aconseg-SP), Robson Augusto Carneiro (da Aconseg-MG), Enir Junker (Aconseg-CO), Ricardo Faria Garrido (do Sincor-RJ) e Saint’Clair Pereira Lima (do SindSeg-RJ/ES), além de lideranças do mercado segurador como Jose Adalberto Ferrara, diretor-presidente da Tokio Marine, Carlos Alberto Trindade, presidente da Alba Seguradora, Alexandre Petrone Vilardi, vice-presidente corporativo da Icatu Seguros, e Ney Ferraz Dias, diretor presidente da Bradesco Seguros.

Otimismo – Em seu discurso de posse, Baeta Neves exaltou a importância das assessorias para as seguradoras e operadoras de saúde suplementar e o pioneirismo da Aconseg-RJ no fomento da cultura do seguro. Ele lembrou que, em 26 de maio de 1998, quando a Aconseg-RJ foi fundada, prevalecia um desconhecimento dos serviços prestados pelas empresas. Segundo o novo presidente da Aconseg-RJ, isso mudou significativamente. “Ao longo desses 26 anos, face a efetividade do nosso canal, nossas assessorias passaram a prestar serviço para mais de 40 seguradoras e operadoras do mercado. nós nunca tivemos dúvidas quanto ao potencial de nossas assessorias que já nasciam sob o signo da inovação e do empreendedorismo. Com o passar do tempo, as assessorias se capitalizaram e passaram a investir em sistemas e processos para o melhor atendimento ao corretor de seguros, potencializando a qualidade do nosso trabalho, que já apontava para o futuro para se tornar um exemplo de profissionalismo, confiabilidade e modernidade nas operações de seguro”, enfatizou Baeta Neves.

Números – O presidente da Aconseg-RJ também citou números que reforçam a pujança da entidade que o terá como líder até 2026. “No caso da Aconseg-RJ, estamos falando de uma produção em 2023 de mais 2,8 bilhões em prêmios. Contamos com mais de 5 mil corretores em atividade, 60% da carteira de auto do estado do RJ é de clientes de nossas afiliadas”, frisou Baeta Neves, assinalado que a entidade inicia uma nova etapa rumo ao crescimento ordenado que a permitirá capacitar cada vez mais para atender as demandas do mercado, apoiada em soluções e ferramentas de tecnologia e inovação hoje disponíveis para agilizar e garantir o pronto atendimento dos corretores.

Durante o evento, Baeta Neves revelou que a nova diretoria da Associação tem como estratégia de gestão investir em três frentes: tecnologia e inovação; comunicação e a Universidade Aconseg.

Homenageados – Na ordem, foram agraciados a Bradesco Seguros, representada pelo seu diretor presidente, Ney Ferraz Dias; a seguradora Tokio Marine, representada pelo seu diretor presidente José Adalberto Ferrara; a operadora Assim, representada pelo diretor comercial Fabio Maia; a seguradora HDI, representada pelo seu diretor comercial Alexandre Moreira; a seguradora Porto, que teve como representante no palco seu gerente Marcelo Pereira Gonzalez; a SulAmérica seguros, com ser head comercial Fábio Ventura; a Allianz Seguros, representada pela diretora comercial regional no Rio de Janeiro e Espírito Santo Lívia Prata; a Ezze Seguros, representada pelo diretor comercial Waldecyr Schilling; a Excelsior Seguros, representada pelo seu superintendente regional Alvanir Macedo; a Icatu Seguros representada pelo seu vice-presidente corporativo Alexandre Petrone Vilardi; a operadora Klini, representada pelo diretor comercial Luiz Henrique Junior; a Mag Seguros, representada pelo seu diretor comercial Márcio Batistuti; a Mapfre Seguros representada pelas suas assessoras comerciais Anne Almeida e Cintia Araújo e a Suhai Seguradora, representada pela gerente comercial Renata Todaro.

Também foram agraciados com uma placa durante o evento o CEO e decano da Universidade Aconseg, professor Wagner Attina. O presidente da Aconseg-RJ e reitor na Universidade, Luiz Philipe Baeta Neves, fez a entrega da placa ao professor. O SindSeg-RJ/ES e o Sincor-RJ também receberam homenagem. As placas comemorativas foram recebidas pelos presidentes Saint’Clair Pereira Lima e Ricardo Faria Garrido, respectivamente.

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 2,8 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro.