CCS-SP realizará eleição de diretoria com chapa única

A chapa composta pelos membros da atual gestão e mais dois novos integrantes foi a única inscrita para a eleição, que será realizada em setembro. Álvaro Fonseca, atual mentor do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP), será reeleito para o cargo por mais um mandato, na gestão 2024/2026. A chapa liderada por ele foi a única inscrita no prazo estabelecido pelo Estatuto Social, no dia 6 de agosto, durante almoço com associados realizado no Espaço Immensitá, na zona norte da capital. Em setembro, no almoço mensal, o mentor e os membros de sua chapa serão eleitos por aclamação.

Seis membros compõem a chapa: três na Diretoria Executiva (mentor, secretário e tesoureiro) e os demais na Junta Fiscalizadora. Além do mentor Álvaro Fonseca, compõem a chapa na Diretoria Executiva o secretário Gilberto Januário (atual tesoureiro) e a nova integrante Ivone Arello Barbosa, que assumirá a tesouraria. Na Junta Fiscalizadora, permanecem Edmar Fornazzari e Jorge Teixeira Barbosa, com o reforço do novo membro Lacir Marcondes de Melo.

Resultado positivo

Álvaro Fonseca elogiou a atuação dos membros da diretoria que permanecerão na próxima gestão e destacou a qualificação e a representatividade dos novos integrantes. “A Ivone Arello é muito bem-vinda na diretoria porque, além de ser uma representante feminina, também nos traz um pouco da aura do saudoso Nilson Arello, seu marido e ex-mentor do Clube. O Lacir Marcondes de Melo é um ganho para a nossa diretoria por sua trajetória e representatividade”, diz.

Para o mentor, os membros da próxima diretoria constituem um grupo forte e robusto, que terá muito trabalho pela frente para cumprir o plano de gestão. Em um breve balanço de sua gestão, Álvaro Fonseca considera que o resultado foi positivo. “Nos últimos dois anos, o Clube serviu como fórum de debates para questões importantes que definem o futuro da categoria. Muitos temas foram discutidos sob o enfoque da corretagem de seguros”, diz.

Além de dar sequência ao trabalho, o mentor tem planos para incrementar a próxima gestão e pretende se dedicar também a preparar o seu sucessor. “O Clube é entidade muito conceituada e respeitada por sua trajetória de mais de 50 anos de existência, conhecida como celeiro de lideranças do mercado. Por isso, nosso objetivo é perpetuar essa condição”, diz.

Para o mentor, a sensação é de dever cumprido. “Recebemos mais elogios do que críticas à nossa gestão, o que nos mostra ter acertado a linha de trabalho. Por isso, estou muito feliz com o que realizamos e muito otimista com o que ainda temos a realizar”, diz.

Foto: Membros da chapa de Álvaro Fonseca: Lacir Marcondes de Melo, Jorge Teixeira Barbosa, Álvaro Fonseca, Ivone Arello, Edmar Fornazzari e Gilberto Januário