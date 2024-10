Rodobens intensifica parcerias de negócios com Programa Qualy

Iniciativa maximiza oportunidades e reconhece o desempenho dos parceiros, promovendo um ambiente de crescimento e realização para os participantes – Nos últimos anos, a Rodobens, especialista em projetos de vida, tem se dedicado a aprimorar cada vez mais as experiências de seus parceiros. Um exemplo desse empenho é o Programa Qualy, criado há 17 anos e estruturado para reconhecer e recompensar o desempenho dos parceiros. A iniciativa se destaca por sua simplicidade, abrangência e meritocracia, assegurando que as recompensas sejam proporcionais ao desempenho de cada participante.

“O Programa Qualy foi criado para maximizar as oportunidades, reconhecer os esforços dos nossos parceiros e incentivá-los a alcançar novos patamares. Esse é um exemplo de nosso comprometimento em oferecer um suporte que vai além das expectativas”, destaca Libano Barroso, CEO da Rodobens.

O programa, que atualmente tem mais de 3.000 participantes, oferece uma ampla gama de benefícios, incluindo o Qualy Cash, que proporciona ganhos em dinheiro, e o Qualy Fun, que engloba experiências exclusivas como jantares e viagens. Além disso, contempla também veículos personalizados, campanhas de incentivo às vendas e outras recompensas desenhadas para motivar a dedicação e promover o crescimento contínuo dos participantes.

A iniciativa valoriza interações que atendem às aspirações pessoais dos parceiros, uma abordagem alinhada com uma tendência de mercado. Um estudo da Harvard Business Review indica que clientes B2B valorizam oportunidades que conectam metas pessoais e profissionais, assim como a abordagem incorporada no Programa Qualy. “Ao alinhar as metas dos nossos parceiros com suas aspirações, promovemos um ambiente de crescimento e realização. Esse alinhamento não apenas fortalece as relações comerciais, mas também impulsiona a motivação e o engajamento, resultando em conquistas eficazes e duradouras para todos”, destaca Barroso.

O programa também se diferencia por suas recompensas ilimitadas, oferecendo ganhos atraentes e únicos em comparação com outras iniciativas no mercado. Ele proporciona um relacionamento personalizado, com sistemas próprios para acompanhamento das vendas e da performance. Além disso, os parceiros têm acesso a canais exclusivos de comunicação, como a comunidade no WhatsApp e a Revista Conecta, garantindo uma interação contínua e eficiente.

Segundo o CEO da Rodobens, a iniciativa é um projeto em constante evolução, com planos de expansão para outras áreas de negócios e marcas da empresa. “Um dos pilares do Programa Qualy é a inovação. Isso significa que, ao longo dos anos, as mudanças sempre visaram o crescimento e a expansão, a fim de atender cada vez mais às necessidades dos parceiros em todas as etapas de sua jornada. Estamos comprometidos em fortalecer esse ecossistema onde todos possam prosperar e alcançar seus objetivos, contribuindo para um futuro mais inovador”, finaliza o CEO.

Sobre a Rodobens

