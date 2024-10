Aconseg-RJ parabeniza os Corretores de Seguros

No Dia do Corretor de Seguros, Luiz Philipe Baeta Neves, presidente da Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ), destaca a inegável importância deste profissional para o setor, pelo seu papel estratégico na dinamização e crescimento do mercado de seguros.

“Eles são fundamentais para a expansão do setor, ampliando o alcance das seguradoras, aumentando assim a capilaridade e o número de clientes. Ao ajudar na conscientização dos segurados e auxiliar na escolha do produto adequado para a necessidade de cada um, garantem mais estabilidade ao mercado. Corretores constroem relações a longo prazo, o que leva a fidelização e a retenção dos clientes. Além disso, com o feedback constante dos corretores, as seguradoras vão ajustando e inovando os produtos, oferecendo rapidamente soluções mais competitivas e atrativas”, enfatiza o presidente da Aconseg-RJ. E conclui, “a todos os corretores e, em especial, aos corretores que operam com as nossas associadas, desejamos parabéns pelo seu dia”.

Sobre a Aconseg-RJ |

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 2,8 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro.

Luiz Philipe Baeta Neves – presidente da Aconseg-RJ – Foto: Divulgação