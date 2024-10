CVG-RJ celebra o Dia do Corretor de Seguros

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), parabeniza os corretores de seguros pelo 12 de outubro, data em celebramos estes profissionais que com dedicação e conhecimento protegem o que temos de mais valioso. “Os corretores são consultores que auxiliam seus clientes a proteger a si, suas famílias e seus bens patrimoniais, proporcionando segurança, tranquilidade e uma melhor gestão financeira a cada segurado. Seu trabalho faz toda diferença, garantindo sonhos, conquistas e um futuro. Nossos parabéns por seu compromisso e profissionalismo”, declara o presidente do CVG-RJ, Edson Calheiros.

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Edson Calheiros – presidente do CVG-RJ