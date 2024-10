ENS terá presença de destaque no 23º Congresso dos Corretores de Seguros

Entre 10 e 12 de outubro, a cidade maravilhosa sediará o 23º Congresso Brasileiro dos Corretores de Seguros, organizado pela Federação Nacional dos Corretores de Seguros (Fenacor). O evento acontecerá no Centro de Convenções Expo MAG, no bairro Cidade Nova, e terá como tema “O Futuro da Distribuição de Seguros no Brasil”.

Como patrocinadora Master, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) marcará presença em diversas atividades. No primeiro dia, o presidente Lucas Vergilio representará a Instituição na mesa solene de abertura ao lado das autoridades Geraldo Alckmin (vice-presidente da República e Ministro de Estado), Claudio Castro (governador do estado do Rio de Janeiro), Eduardo Paes (prefeito do Rio de Janeiro) e Ronaldo Caiado (governador do estado de Goiás). Também irão compor a mesa outras personalidades do setor de seguros, como Alessandro Octaviani (superintendente da Susep), Armando Vergilio (presidente da Fenacor), Ricardo Garrido (presidente do Sincor-RJ), Dyogo Oliveira (presidente da CNseg) e Paulo Rebello Filho (presidente da ANS).

Lucas Vergilio e o vice-presidente da Escola, Robert Bittar, participarão, respectivamente, dos painéis “Realidade e Perspectivas Econômicas para o Brasil e o Mercado de Seguros” e “O Setor de Seguros em Movimento e Transformações”. Ambos estão programados para o segundo dia do congresso, sexta-feira, 11.

No sábado, 12, a partir das 15h45, a diretora de Ensino, Maria Helena Monteiro, apresentará o painel “Viajando com a ENS”, ao lado do gerente de Pós-Graduação e Programas Especiais, Ronny Martins.

Ainda no sábado, o assessor da Presidência da ENS, Marcelo Rocha, mediará o painel “Nova Lei do Contrato de Seguros” (14h30), enquanto o consultor de Projetos Especiais da Instituição, Augusto Cardoso, será um dos debatedores do painel “Regulamentação das Mútuas: Novo Mercado, Novas Oportunidades” (16h).

Além disso, coordenadores acadêmicos e docentes da Escola estarão presentes em diversos painéis como debatedores.

Estande na Exposeg

A ENS também contará com estande na Exposeg 2024, feira de negócios que ocorrerá simultaneamente ao congresso. No espaço, serão divulgados serviços e produtos educacionais, e realizadas ações promocionais e de relacionamento. O destaque será o aplicativo “Conecta ENS”, que distribuirá valiosos prêmios por meio de um game interativo. Outra importante novidade será o lançamento da Certificação Avançada em Estrategista em IA para o Mercado de Seguros, já disponível no site da Escola. Clique aqui para conferir.

O estande da Escola abrigará, ainda, no sábado, o lançamento do livro “Seguro de Transportes e de Responsabilidade Civil do Transportador: um ilustre desconhecido”, de autoria de Carlos Cunha, professor da ENS, corretor de seguros e Conselheiro do Grupo Exalt. Os fatos marcantes da participação da ENS no 23º Congresso estarão na edição especial da newsletter do portal de notícias da Instituição, o Acontece. Fique atento e acompanhe!