Grupo Bradesco Seguros conquista importante reconhecimento no ranking GPTW Instituições Financeiras

O Grupo Bradesco Seguros foi reconhecido como uma das “Melhores Empresas para Trabalhar” no ranking Instituições Financeiras, do Great Place to Work (GPTW). A edição de 2024 contou com 203 empresas inscritas, das quais 60 foram premiadas. O grupo segurador figurou na 4° posição dentre as cinco grandes seguradoras (acima de 1000 funcionários), demonstrando evolução em sua colocação para esse ranking nos últimos anos.

“Esse reconhecimento reflete nossos esforços contínuos para criar um ambiente de trabalho cada vez melhor para nossos funcionários, que valorize a inovação, a diversidade e o bem-estar”, celebra Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

A consultoria global realiza o ranking GPTW Instituições Financeiras a partir da certificação “Great Place To Work”, bem como, da análise das respostas da Pesquisa com seus funcionários e das práticas culturais.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.