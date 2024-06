Rodobens inaugura nova concessionária Mercedes-Benz em Feira de Santana, na Bahia

Unidade une conforto e tecnologia para melhorar a experiência do cliente – A Rodobens inaugurou sua nova concessionária Mercedes-Benz em Feira de Santana (BA). A unidade conta com um espaço moderno, totalmente otimizado, que une tecnologia e conforto para atender de forma personalizada às necessidades dos clientes.

O local, totalmente pensado para melhorar a experiência de compra com todo o time de vendas, serviços e peças integrados, possui salas para consultorias públicas e particulares, totens digitais, telas e tablets para auxiliar na demonstração dos produtos e serviços oferecidos de maneira rápida e fácil.

A arquitetura traz linhas mais modernas, proporcionando um ar de sofisticação ao espaço. “É um novo conceito que visa alcançar conquistas ainda maiores para a marca na Região Nordeste, onde já cultivamos uma parceria há mais de 25 anos”, diz Ademir Odoricio, diretor de Caminhões, Ônibus e Vans da Rodobens.

Feira de Santana, considerada a maior cidade do interior da Bahia, é conhecida como Princesa do Sertão e tem uma posição geográfica privilegiada, sendo o maior entroncamento rodoviário do Norte-Nordeste, o que, segundo o diretor, facilita o acesso e o escoamento de produtos e serviços para diversas regiões do País. “A Rodobens é uma empresa que impulsiona negócios e conquistas e temos certeza de que vamos gerar muitas oportunidades para crescer ainda mais com a região”, finaliza o diretor.

A nova concessionária Rodobens Mercedes-Benz fica na Rodovia BR-324, s/nº, Subaé, Feira de Santana.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto (SP), presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

