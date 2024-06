Demanda por seguros de automóvel sobe 6,88% em maio

Levantamento da Neurotech revela primeiros impactos da tragédia no Rio Grande do Sul sobre o setor – A demanda do mercado brasileiro de seguros de automóveis registrou, em maio, um crescimento de 6,88%, na comparação com o mesmo mês de 2023. Este cenário consolida a recuperação do setor, sendo o segundo crescimento consecutivo após leve queda em março. Os dados são do Índice Neurotech de Demanda por Seguros (INDS), que mede mensalmente o comportamento e o volume das consultas na plataforma da Neurotech, empresa pioneira em soluções de inteligência artificial aplicadas a seguros e crédito. Já na comparação com o mês anterior, abril de 2024, houve um leve recuo de 0,05%.

Outro reflexo do bom momento vivido pelo setor automotivo é o recente balanço divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Segundo a entidade, o número de emplacamentos de automóveis e veículos comerciais leves cresceu 10,16% em maio, comparado ao mesmo período do ano passado. Porém, foi registrada queda de 11,95% em relação a abril de 2024.

Para Daniel Gusson, head comercial de Seguros da Neurotech, essa ligeira queda na comparação mensal pode indicar os primeiros impactos da tragédia no Rio Grande do Sul para o setor, em nível nacional. “O balanço que divulgamos em abril ainda não abrangia as consequências das enchentes, mas elas já eram esperadas nos meses seguintes. Quando analisamos o recorte da demanda por região do País, também observamos o Sul abaixo das demais”, afirma.

De acordo com o INDS, todas as regiões do Brasil apresentaram resultados positivos, sendo o Sul com o crescimento menos significativo, de apenas 0,82% no apanhado anual. Pelo segundo mês consecutivo, a região Norte teve o maior crescimento: 9,54%. Nordeste (+8,76%), Centro-Oeste (+6,25%) e Sudeste (+4,89%) completam o ranking.

Financiamentos crescem

O resultado positivo de maio também mostrou que os primeiros impactos da tragédia no RS podem ter sido amenizados pelo aquecimento do mercado de financiamentos. O Sistema Nacional de Gravames (SNG) divulgado pela B3 mostrou que o volume de veículos – novos e usados, de todos os tipos – financiados durante o mês cresceu 15,4% em relação a maio do ano passado. Foram cerca de 77 mil unidades a mais, chegando a 577 mil. Em relação a abril deste ano, quando o financiamento atingiu cerca de 611 mil veículos, houve queda de 5,6%.

Entre os tipos de financiamento adotados em maio, o CDC foi a modalidade com maior representatividade, acumulando 86,3% do total, seguida por consórcios (13%), outras não especificadas (0,5%) e leasing (0,2%). O crescimento do CDC para financiamento de veículos foi de 20,3% frente a maio do ano anterior.

Demanda de seguros por idade



Ainda segundo o INDS, no comparativo entre maio de 2024 e maio de 2023, a demanda por seguros foi maior entre condutores com 60 anos de idade ou mais, que cresceu 7,06%, o que reforça o padrão de maior cautela nessa faixa etária. Os outros percentuais de crescimento em maio foram os seguintes: 40 a 59 anos (+5,09%), 18 a 25 anos (+2,52%) e 25 a 39 anos (+1,79%).

