Sincor-SP lança parceria com Saúde 24 para venda de planos

O Saúde 24, um programa de saúde particular, e o Sincor-SP fecharam parceria dedicada a comercialização do produto pelos corretores de seguros. A companhia oferece às famílias brasileiras consulta médica, exames, vacinas e serviços odontológicos gratuitos e a baixo custo, por meio de acesso fácil e tecnológico. Clique aqui para fazer o cadastro.

Com uma rede credenciada com mais de 600 locais de atendimentos entre eles hospitais, policlínicas, laboratórios, clínicas odontológicas e outros. O Saúde 24 garante um plano de benefícios completo, sem carência e comissionamento diferenciado para os corretores de seguros associados aos Sincor-SP. Além disso, o corretor que comercializar o plano terá direito aos benefícios gratuitamente.

O CEO do Saúde 24, Patrick Santos, indicou o plano como um produto a mais para o portfólio do corretor e um complemento para a renda. “Ainda disponibilizamos a Universidade 24, um portal online desenvolvido exclusivamente para corretores e consultores do Plano Saúde 24. É uma ferramenta que oferece treinamento para ensinar e aprimorar o conhecimento dos corretores e consultores sobre o produto e aperfeiçoar as técnicas de vendas”, apontou.

O plano pode ser adquirido e vendido pelo valor promocional de R$ 99,90 até julho, e uma vez que a compra tenha sido efetuada durante o prazo, não haverá mudança nas mensalidades. O Saúde 24 cobre o titular, cônjuge e filhos de até 21 anos. (Fonte: Sincor-SP)