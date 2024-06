Projeto “Luzes Negras” é reconhecido com três Leões em Cannes

Projeto patrocinado pelo Grupo Bradesco Seguros resgata e reconhece personalidades negras que marcaram a história – O livro “Luzes Negras”, que dá luz às histórias de personalidades negras, foi reconhecido com três premiações no Festival Internacional de Criatividade Cannes Lions, na França. A iniciativa da AlmapBBDO, patrocinada pelo Grupo Bradesco Seguros, e com parceria do Projeto Goma de mentoria e Museu Afro-UFBA, ganhou um Leão de Ouro na categoria Design – que julga a identidade visual na publicidade – e dois Leões de Bronze nas categorias Print & Publishing e Industry Craft, sendo a última com foco na aplicação de técnicas criativas e artesanais na publicidade.

“Estamos muito felizes com os reconhecimentos obtidos pelo projeto “Luzes Negras” que é, antes de tudo, um convite ao regaste e ao reconhecimento de personalidades negras que marcaram a história. Acreditamos que é essencial conhecermos o nosso passado para olharmos e construirmos o futuro e, nesse sentido, esse projeto cumpre um papel fundamental”, diz Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

O conteúdo retrata histórias das personalidades por meio de textos que tem palavras apagadas que só aparecem com a presença da luz negra. O mesmo acontece nas ilustrações. As partes que não se vê sem a luz negra são trechos que foram apagados com o tempo ou pouco valorizados, mas que agora voltaram a ter destaque. Dentre as personalidades, está a história de Mercedes Baptista, a primeira bailarina negra do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e de Maria Firmina, mulher negra que revolucionou sua época. O acesso ao livro será disponibilizado em breve para que todos tenham acesso digitalmente na imersão da experiência da luz negra.

