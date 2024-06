MetLife premia os vencedores da campanha Get It com viagem a Barcelona, Espanha

A MetLife Brasil proporcionou uma experiência única aos grandes vencedores da campanha Get It. Entre os dias 2 e 7 de junho, 90 convidados entre parceiros, representantes das assessorias de investimentos – BTG Pactual, EQI Investimentos, ID Financial, Monte Bravo e XP Investimentos, entre outros – e colaboradores da seguradora, estiveram em Barcelona, na Espanha, para comemorar as conquistas e os resultados de 2023.

Durante a estadia de cinco dias na capital catalã, os premiados desfrutaram de um roteiro exclusivo que incluiu passeio de barco ao longo da costa, show imersivo na Casa Milà – também conhecida como La Pedrera e desenhada pelo renomado arquiteto catalão Antoni Gaudí –, visitação ao patrimônio cultural de Montserrat com degustação de vinhos nas adegas históricas de Cava Codorníu, um tour inesquecível no museu do F.C. Barcelona, e a grande noite com a cerimônia de entrega dos prêmios e um jantar especial. “A Get It é um importante reconhecimento aos parceiros que confiam na MetLife e se destacam na distribuição dos nossos produtos e soluções. Uma oportunidade única de troca de experiências e boas práticas, fortalecendo o nosso propósito de proteger o planejamento financeiro e ampliar o acesso das pessoas aos seguros, contribuindo para o crescimento e a transformação do nosso mercado”, comenta Marcelo Tomei, VP Comercial da MetLife Brasil.

Para a superintendente comercial do canal Parcerias da MetLife Brasil, Joyce Barbosa, o programa tem sido um marco dentro do mercado, ao propor levar não só experiências e diversão, mas conhecimento de forma única a todos aqueles que se destacam. “Acompanho a Get It há muito tempo aqui na MetLife e há pouco mais de um ano, participo diretamente da construção deste segmento com nossos parceiros das assessorias de investimento. Tenho muito orgulho em poder dizer que esse programa é uma peça-chave para fortalecer o mercado e levar produtos direcionados àquilo que os clientes procuram”, comenta a executiva, que acrescenta sua visão sobre as viagens de incentivo, “Nossas viagens são especiais porque elas conectam as pessoas e criam momentos de trocas inesquecíveis”, finaliza.

Criada em 2019 pela MetLife Brasil, a Get It tem como principal objetivo reconhecer os parceiros que atuam na distribuição do seguro de vida como uma ferramenta essencial para a proteção do planejamento financeiro, da sucessão patrimonial e dos riscos e imprevistos que as pessoas enfrentam em todos os momentos da vida. Neste período a MetLife proporcionou mais de 300 premiações em viagens para destinos como: Fernando de Noronha, Chile e Nova York. Para 2025, o destino será Algarve, em Portugal.

