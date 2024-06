CVG-RJ participa de evento na Universidade Castilla-La Mancha, em Toledo, na Espanha

O presidente Edson Calheiros será um dos palestrantes da segunda edição do curso de verão: Seguros Inclusivos – “Sustentabilidade e desenvolvimento” – Promovido pela Universidade de Castilla- La Mancha, pelo Colégio de Mediadores de Seguros de Toledo, Colégio de Mediadores de Seguros de Córdoba, Huelva e Sevilla, o curso de verão que acontece nos próximos dias 4 e 5 de julho, na Espanha, contará com a presença do presidente do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), Edson Calheiros e do assessor da presidência, César García González.

“O objetivo desse evento que reunirá Espanha, Brasil, Peru e Argentina, é analisar como o setor segurador pode ajudar uma vez mais em assuntos de enorme relevância na sociedade, como é a violência doméstica e nas escolas”, esclarece Edson Calheiros. E completa, “a importância da participação do CVG-RJ é se posicionar internacionalmente, fazendo parte de um evento organizado por uma universidade europeia, podendo levar a outros países a expertise do Brasil e adquirir novas”.

Calheiros fará sua palestra sobre o tema ”A experiência dos microsseguros na assistência legal às vítimas da violência de gênero no Sul do Brasil”, no dia 4 de julho, das 13h15 (horário de Madri). E César Gonzalez falará sobre “Microsseguros para proteger vítimas de assédio moral”, no dia 5 de julho, às 10 horas (horário de Madri).

O curso é em formato de webinar, portanto, sem necessidade da presença do participante no local, que ao final receberá um certificado da universidade europeia relativo a 20 horas de formação.

Os interessados podem se inscrever através do link:

https://eventos.uclm.es/116500/detail/sostenibilidad-y-desarrollo-ii-edicion-seguros-inclusivos.html

Serviço:

Evento: II Edição do Curso de Verão Seguros Inclusivos – “Sustentabilidade e desenvolvimento” (formato webinar)

Local: Universidade Castilla -La Mancha – Espanha

Palestras: Edson Calheiros – Presidente do CVG-RJ – ”A experiência dos microsseguros na assistência legal às vítimas da violência de gênero no Sul do Brasil”

Data: 4/07/2024 Horário: das 13h15 (horário de Madri).

César García González – Assessor da Presidência do CVG-RJ – “Microsseguros para proteger vítimas de assédio moral”

Data: 5/07/2024 Horário: 10h (horário de Madri).

Sobre o CVG-RJ –

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 56 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro.

Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros. A diretoria executiva 2021-2023 é composta por: Presidente: Octavio Perissé; Vice-Presidente: Ênio Miraglia; Diretor de Ensino: Edson Calheiros; Diretor Social: Wellington Costa; Diretor Financeiro: Gilberto Villela.

