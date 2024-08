Rodobens divulga resultados do 2T24 e destaca R$ 4,6 bilhões em negócios gerados no período

Com a contínua retomada no volume de vendas no varejo automotivo, crescimento ultrapassa 56%, ante o mesmo período de 2023 – A Rodobens anunciou os resultados do segundo trimestre de 2024, apresentando números que confirmam um crescimento contínuo, impulsionado principalmente pela recuperação no volume de vendas no segmento de veículos comerciais. A empresa fechou o período com R$ 4,6 bilhões em Negócios Gerados, sendo R$ 2,3 bilhões decorrentes do Varejo Automotivo, um incremento de 56,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

A frente de Veículos Comerciais apresentou um excelente desempenho no primeiro semestre do ano, superando 4,2 mil unidades vendidas – crescimento de 152% em comparação com o 1S23. “O varejo automotivo como um todo mostrou uma performance sólida no período, com um aumento expressivo no volume de vendas. Especificamente, o segmento de caminhões apresentou uma importante recuperação. Além disso, também encerramos o 2T24 com um crescimento de 11,6% nas vendas de automóveis” destaca Libano Barroso, CEO da Rodobens.

Já a Carteira de Crédito atingiu R$ 17,2 bilhões no fechamento do semestre, o que representa um avanço de 1,2% comparado ao ano anterior. Este foi um momento importante de ajuste da nossa originação, priorizando a qualidade e focando na sustentação de bons resultados futuros. Além disso, a Receita Futura Contratada totalizou R$ 3 bilhões no período (+3,2% vs 1S23). Deste valor, R$ 2,6 bilhões correspondem a receita futura do Consórcio e R$ 419 milhões à receita futura do seguro prestamista.

O segmento de Serviços Financeiros gerou R$ 2,3 bilhões de negócios no 2T24, deste total R$ 1,7 bilhão são decorrentes das vendas de créditos em cotas de consórcio. Outro destaque é a frente de Produtos de Crédito, que registrou crescimento de 27,7% no total de Negócios Gerados no período (vs. 2T23), superando R$391 milhões em Empréstimos, Financiamentos e Arrendamento Mercantil.

“Encerramos o segundo trimestre com um Lucro Líquido de R$ 115 milhões, o que evidencia a solidez e a resiliência do nosso modelo de negócios. Para o próximo trimestre, manteremos nosso compromisso com a rentabilidade, sustentabilidade, a inovação e a excelência na experiência de nossos clientes e parceiros”, finaliza Barroso.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto, presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

Site da Rodobens: www.rodobens.com.br