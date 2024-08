Mercado de Seguros é a bola da vez

Por: Renato Bernardes – CEO da R2 Finance

O mercado de seguros tem se destacado pela sua resiliência, crescendo em média 12% ao ano, mesmo diante de crises econômicas. Esse crescimento reflete a robustez do setor, mas a lucratividade pode variar conforme a taxa de sinistralidade de cada carteira.

As Fintechs, que já enfrentam desafios para escalar seus negócios, encontram um cenário mais restrito para captar investimentos estrangeiros. Contudo, oportunidades emergem para Fintechs, Financeiras SCM ou SCD, Consórcios, empresas de Planos Funeral, Rastreadores de Automóveis, Associações de Proteção Veicular e Corretoras de Seguro, especialmente no segmento de Seguro Garantia e Vida.

“Todas estas podem entrar no mercado de seguro e tornar seu negócio viável economicamente.”

O papel da contabilidade é crucial, oferecendo uma visão clara do balanço financeiro, sinistralidade e projeções de vendas.



Para novas seguradoras, a autorização da SUSEP depende de um Business Plan bem estruturado. Nesse contexto, o SandBox 3 da SUSEP surge como uma oportunidade, com foco em empresas alinhadas ao ESG, exigindo um aporte de um milhão de reais e um sólido plano de negócios.

Investir no mercado de seguros pode ser uma estratégia rentável, desde que se compreenda bem os riscos envolvidos.

A combinação de um plano de negócios robusto e o apoio de corretores, que desempenham um papel vital nas vendas, é essencial para a escalabilidade e sucesso das seguradoras. As despesas de comissionamento não devem ser subestimadas, pois, em muitos casos, as ações de marketing digital, por si só, não garantem a venda do produto

