AXA no Brasil celebra o desenvolvimento de seus jovens talentos

Compromisso com o desenvolvimento profissional resulta em altos índices de retenção de estagiários – No Mês do Estagiário, a AXA no Brasil comemora o êxito do seu programa de jovens talentos. Desde 2020, a empresa efetivou 33 estagiários, o que representa 67% do total de contratados nessa modalidade.

“A AXA valoriza a sua parceria com os jovens talentos, por isso, promove um ambiente de aprendizado e crescimento, com programas de mentoria, treinamentos técnicos e interpessoais, e uma cultura de apoio contínuo. Investir em jovens profissionais é garantir também a renovação do nosso mercado. Nosso compromisso é proporcionar oportunidades para que eles se desenvolvam e construam carreiras de sucesso conosco”, destaca Alexandre Campos, Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e ESG da AXA no Brasil.

Atualmente, a AXA conta com 20 estagiários ativos, que além do contato e aprendizado com os outros colaboradores da companhia, têm oportunidade de se desenvolverem via parcerias com o LinkedIn Learning e a Unico Skills. Gabriel Costa, contratado como estagiário em 2017 e que hoje atua como Coordenador de Planejamento Comercial, reforça a cultura de aprendizado e crescimento do programa de estagiários, o que explica como chegou na posição atual: “Tive a sorte de contar com uma equipe excepcional, além de uma gestora e uma tutora que me guiaram no caminho para alcançar esse objetivo”.

Para os jovens que estão considerando ingressar no mercado de seguros, a AXA oferece diversas oportunidades de desenvolvimento. As vagas são disponibilizadas na página da seguradora na plataforma de recrutamento Gupy. “Acredito que esta etapa na vida profissional é o momento ideal para se descobrir. Aproveitem essa oportunidade para se conectar com outras áreas e pessoas, compreendam como cada equipe funciona, participem de reuniões institucionais e utilizem os materiais elaborados, como as políticas internas”, aconselha Gabriel Costa.

