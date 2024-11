Rodobens destaca a importância do seguro para empresas de logística durante a Black Friday e o final de ano

Com o aumento da demanda e o crescimento de roubos de carga no período, a solução se torna essencial para garantir a segurança e a continuidade das operações logísticas – Com a aproximação do final de ano e o crescimento das vendas no e-commerce, o mercado de logística brasileiro se prepara para enfrentar um aumento expressivo no volume de entregas. Entre os meses de novembro e dezembro, a expectativa da Rodobens é de que as operações logísticas cresçam entre 20% e 40%, em função da alta demanda das compras de fim de ano.

Embora esse cenário seja positivo para os negócios, ele também traz desafios significativos, especialmente em relação à segurança das mercadorias. O aumento da circulação de cargas pode resultar em um crescimento proporcional dos roubos de carga, especialmente em regiões com infraestruturas rodoviárias precárias e alta concentração de operações logísticas.

“Com a maior movimentação de veículos nas rodovias, especialmente durante a Black Friday e o fim de ano, o risco de roubo de cargas tende a aumentar. As empresas precisam estar preparadas para mitigar esses riscos, e uma das formas mais eficazes de proteção é o seguro, que oferece cobertura contra perdas e roubos, por exemplo”, explica Luis Guilherme Vilela, diretor da Rodobens Seguros.

O especialista destaca a importância de adotar tecnologias de monitoramento e de realizar uma gestão de riscos mais eficiente. “Investir em soluções como rastreamento via GPS, sistemas de telemetria e a utilização de roteirização inteligente são passos fundamentais para aumentar a segurança durante o transporte. Além disso, é essencial contar com um seguro que cubra esses imprevistos, garantindo a continuidade das operações e a proteção financeira contra perdas”.

O aumento da visibilidade das mercadorias em circulação torna ainda mais relevante o uso de tecnologias para garantir a segurança. Vilela reforça que, além da proteção oferecida pelos seguros, a capacitação dos motoristas é uma medida crucial para prevenir situações de risco. “Motoristas bem treinados em práticas de segurança e a escolha de pontos de parada mais seguros são fundamentais para evitar áreas de alto risco. Combinando essas ações com um seguro adequado, as empresas podem operar com mais tranquilidade e menos riscos”.

Além da contratação de seguros adequados, a adoção de boas práticas operacionais também é uma recomendação importante para o período. A roteirização inteligente, evitando áreas de risco elevado, e a escolha de locais seguros para descanso e abastecimento são medidas cruciais para garantir a segurança das mercadorias.

Em um cenário desafiador como o do final de ano, o seguro se posiciona como uma ferramenta indispensável no gerenciamento de riscos para as empresas que atuam com logística de mercadorias. Além de funcionar como uma proteção essencial contra imprevistos, o seguro, quando integrado a boas práticas de gerenciamento, transforma-se em uma estratégia crucial para garantir a segurança das operações e a continuidade dos negócios. “A combinação de tecnologia de monitoramento, treinamento das equipes e um bom seguro de carga pode ser a chave para enfrentar com sucesso o aumento das operações de fim de ano”, conclui o diretor da Rodobens Seguros.

