As assessorias da Aconseg-RJ recebem a diretoria da Suhai e comemoram os bons resultados em 2024

O evento foi realizado nesta quarta-feira, 27 de novembro, na sede da Aconseg-RJ, no Centro do Rio – Representado a direção da Suhai estiveram presentes: Eduardo Grillo, diretor executivo comercial; Paulo Vilche, superintendente comercial e Renata Todaro, executiva de contas. Segundo o presidente da Aconseg-RJ, Luiz Philipe Baeta Neves, “foi um ano muito bom para a Suhai e para as assessorias do Rio de Janeiro, junto a Suhai”. Por isso, o objetivo da reunião foi comemorar os bons resultados de 2024 e planejar ações para o ano de 2025. Entre as boas novidades anunciadas pela diretoria da Suhai está o forte investimento que a seguradora continuará fazendo em tecnologia para que as assessorias tenham acesso aos números de suas produções e possam, de uma maneira quase que online, gerenciar a grade dos seus corretores para otimizar resultados.

Sobre a Aconseg-RJ |

Fundada em 1998, a Associação das Empresas de Assessoria e Consultoria de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Aconseg-RJ) é uma entidade que reúne as assessorias de seguros, modelo de negócios que reformulou as áreas de produção das companhias e já movimenta mais de R$ 2,8 bilhões em prêmios por ano. A entidade realiza cursos, palestras e debates para fomentar o desenvolvimento das assessorias de seguros no Estado do Rio de Janeiro.